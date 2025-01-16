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體外診斷產品廠威力德生醫 預計2月下旬掛牌上櫃

2025/01/16 19:29

威力德生醫預計2月下旬掛牌上櫃。圖左為威力德董事長周國忠、圖右為總經理陳泓仁。（記者陳永吉攝）威力德生醫預計2月下旬掛牌上櫃。圖左為威力德董事長周國忠、圖右為總經理陳泓仁。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕威力德生醫（7713）17日將舉行上櫃前業績發表會，預計在2月下旬掛牌，該公司為國際大廠羅氏在台灣的經銷商，業務有近8成來自羅氏產品貢獻，不過威力德透過在臨床化學分析、免疫檢驗、血液氣體與分子診斷學等專業，提供醫療院所和醫檢所全方位體外診斷解決方案，獲得客戶充分信賴。

威力德董事長周國忠表示，在體外診斷試劑與設備銷售上，公司與多家全球診斷國際大廠合作，亦與體外診斷全球市佔超過兩成的領導大廠羅氏診斷（Roche）合作，深耕台灣醫療，可確保技術領先與產品完整性。截至2024年9月底，威力徳已與超過240家醫療院所合作，涵蓋約350個單位及674台設備。

目前威力德有八成以上核心業務為體外診斷試劑與設備銷售，其餘來自於健康行動App和醫療資訊平台數位健康服務的延伸。

威力徳透過雲端技術與SaaS服務，構建大型醫檢所的醫療資訊平台，同時提供行動裝置應用程式，協助診所與民眾進行健康管理，提高醫療管理效率。目前，威力德的醫療資訊平台與「健康行動Go」App 已覆蓋全台超過2000家（含中、西醫診所、牙醫診所、居家照護及醫檢所）。

威力德去年營收近10億元、年增5.3%，前三季每股稅後盈餘為3.13元。

法人指出，隨著人口老化趨勢及預防醫學需求增加，加上政府持續擴大癌症篩檢年齡、補助金額，體外診斷市場將持續受益於剛性需求發展而擴大檢測量能，更可望成為威力徳營運持續向上的重要關鍵。

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