旭電馳科研拼年底掛牌 U-POWER超高速充電站將達70站

旭電馳科研執行長陳鵬旭說，今年底前完成IPO。（旭電馳科研提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營U-POWER超高速充電站聞名的旭電馳科研執行長陳鵬旭表示，旭電馳科研今年全台充電站點目標將達70站，年營收達3.2~3.3億元，公司已啟動IPO掛牌計劃，預計今年底前完成IPO。

陳鵬旭指出，U-POWER 超高速充電站自2022年5月正式啟用以來，去年5月單月充電量首度達百萬度，去年12月單月充電量更大增至180萬度，單月服務充電車次超過5.3萬次。去年全年總充電量達1440萬度電，較前一年480萬度電大增2倍，為車主提供超過42萬次充電服務，穩居全台充電量第一的第三方充電營運商。

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旭電馳科研2022年、2023年、2024年營收分別為200萬元、3900萬元、1.2億元，目前全台營運的充電站點已達40站，提供230個充電席次與214支超高電流液冷槍，總設備功率達2萬1360 kW。

他說，台灣電動車市場正以驚人速度增長，2024年全年電動小客車領牌數達3萬8033 輛，年成長率達53.5%，歷年累計電動車領牌數已達 9.7萬輛，代表台灣電動車滲透率正式超過 1%，並持續加速攀升。

觀察目前台灣9.7萬輛電動車組成，Tesla約佔5.6萬輛，其中有1.3萬輛為最早期NACS （TPC） 充電接口，僅能由Tesla Supercharger提供快速充電服務，其餘的Tesla車輛，多前往Tesla Supercharger站點充電。

由於老舊社區難以安裝家用充電，都會區大型快充站成為電動車充電救星，隨著電動車快充性能的提升，越來越多電動車主以「DC直流快充」做為經常性補充電力的主要方式。

U-POWER去年在台北市內湖民善路啟用超大型充電站，場地面積有300多坪，最高可設置28支超高速充電槍，初期先投資2000萬元，設置了8支CCS1＋4支CCS2充電槍，總設備功率為1080 kW。短短7個月的營運期間，每月充電量從首月的3.4萬度，快速成長至12萬度，約等於500輛電動車的充電需求，目前已是U-POWER充電量最高的站點。

陳鵬旭認為，大型超高速充電站點將是未來營運走勢，U-POWER充電站設置策略將以大型化專屬場域為主，投資金額較小型站點高出甚多，但可有效解決人口稠密區域缺乏充電基礎建設問題。

2025~2026 年，U-POWER將持續擴大站點佈局，今年全台充電站點目標要拓展至70站，年營收也可望由去年的1.2億元翻倍至3.2億元以上，加速佈局台灣電動車充電商機。

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