晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

旭電馳科研拼年底掛牌 U-POWER超高速充電站將達70站

2025/01/16 19:17

旭電馳科研執行長陳鵬旭說，今年底前完成IPO。（旭電馳科研提供）旭電馳科研執行長陳鵬旭說，今年底前完成IPO。（旭電馳科研提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營U-POWER超高速充電站聞名的旭電馳科研執行長陳鵬旭表示，旭電馳科研今年全台充電站點目標將達70站，年營收達3.2~3.3億元，公司已啟動IPO掛牌計劃，預計今年底前完成IPO。

陳鵬旭指出，U-POWER 超高速充電站自2022年5月正式啟用以來，去年5月單月充電量首度達百萬度，去年12月單月充電量更大增至180萬度，單月服務充電車次超過5.3萬次。去年全年總充電量達1440萬度電，較前一年480萬度電大增2倍，為車主提供超過42萬次充電服務，穩居全台充電量第一的第三方充電營運商。

旭電馳科研2022年、2023年、2024年營收分別為200萬元、3900萬元、1.2億元，目前全台營運的充電站點已達40站，提供230個充電席次與214支超高電流液冷槍，總設備功率達2萬1360 kW。

他說，台灣電動車市場正以驚人速度增長，2024年全年電動小客車領牌數達3萬8033 輛，年成長率達53.5%，歷年累計電動車領牌數已達 9.7萬輛，代表台灣電動車滲透率正式超過 1%，並持續加速攀升。

觀察目前台灣9.7萬輛電動車組成，Tesla約佔5.6萬輛，其中有1.3萬輛為最早期NACS （TPC） 充電接口，僅能由Tesla Supercharger提供快速充電服務，其餘的Tesla車輛，多前往Tesla Supercharger站點充電。

由於老舊社區難以安裝家用充電，都會區大型快充站成為電動車充電救星，隨著電動車快充性能的提升，越來越多電動車主以「DC直流快充」做為經常性補充電力的主要方式。

U-POWER去年在台北市內湖民善路啟用超大型充電站，場地面積有300多坪，最高可設置28支超高速充電槍，初期先投資2000萬元，設置了8支CCS1＋4支CCS2充電槍，總設備功率為1080 kW。短短7個月的營運期間，每月充電量從首月的3.4萬度，快速成長至12萬度，約等於500輛電動車的充電需求，目前已是U-POWER充電量最高的站點。

陳鵬旭認為，大型超高速充電站點將是未來營運走勢，U-POWER充電站設置策略將以大型化專屬場域為主，投資金額較小型站點高出甚多，但可有效解決人口稠密區域缺乏充電基礎建設問題。

2025~2026 年，U-POWER將持續擴大站點佈局，今年全台充電站點目標要拓展至70站，年營收也可望由去年的1.2億元翻倍至3.2億元以上，加速佈局台灣電動車充電商機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財