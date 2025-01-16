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人民幣存款餘額跌破1200億 7年減逾2000億人民幣

2025/01/16 18:04

2024年12月國銀人民幣存款餘額為1190.98億元。示意圖。（法新社）2024年12月國銀人民幣存款餘額為1190.98億元。示意圖。（法新社）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布2024年12月國銀人民幣存款餘額為1190.98億元，創下2013年10月以來逾11年新低，且單月大減64.55億人民幣，月減額也為一年來最大。總計2024年國銀人民幣存款大減116.6億元，從2018年迄今已經連續7年減少，7年來減少逾2000億人民幣。

根據央行統計，去年12月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額878.93億元、月減33.99億人民幣，法人與個人戶同步減少；國際金融業務分行（OBU）則月減30.56億人民幣，降至312.05億人民幣。

官員分析，DBU單月大減3.72%，主因法人戶支付三角貿易貨款，以及投資國外股權、債券；OBU則是法人看好美元定存利率與美元後市，將人民幣轉成美元存款。

官員表示，美國經濟表現優於預期，市場預估聯準會今年降息步伐可能趨緩，在美元定存利率遠高於人民幣，且近期美元表現也相對強勢下，自然受到散戶與法人青睞。

央行從2013年2月開辦人民幣存款業務以來，由於當時人民幣雙率皆佳，民眾搶存人民幣，一度蔚為風潮，不過從2018年美中貿易戰之後，人民幣存款餘額一路下滑，迄今已經連續7年減少，去年底更跌破1200億人民幣大關。

由於川普即將就任，關稅戰一觸即發，中國首當其衝，加上中國內部房地產、金融問題難解，人民幣匯價近期失守7.3兑1美元關卡，人民幣匯價在2025年第一週已貶破7.3兌1美元關卡，市場普遍看壞人民幣後市，加上中國為了救市，貨幣政策維持寬鬆，在雙率不振下，人民幣存款吸引力日漸消退。

根據央行資料，人民幣優存利率節節下滑，永豐銀行雖然提出1個月天期5%的高利率，但須符合特定條件；3個月天期與6個月天期最高利率為高雄銀行的1.6%、1.7%，1年天期最高為陽信銀行1.65％。

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