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集保結算所去年獲利創新高 賺進一個股本

2025/01/16 17:57

集保去年獲利創新高，賺進一個股本。圖為集保董事長林丙輝。（記者陳永吉攝）集保去年獲利創新高，賺進一個股本。圖為集保董事長林丙輝。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕集保結算所董事長林丙輝今日表示，由於上市櫃、興櫃去年日均成交值合計5281億元，創下歷史新高，帶動集保自結去年營收突破百億大關、達118.4億元，同創歷史新高，稅後盈餘78.2億元，每股稅後盈餘10.04元，大賺一個股本。

林丙輝指出，去年集保結算所在股票、債票券、ETF、跨境保管及境內基金等金融資產的總保管市值超過107.4兆元，較前一年增加25.8%。同時去年適逢集保結算所35週年，也推出了嶄新的企業識別標誌，以藍綠雙色漸層交疊，展現多元發展、呈現全新氣象，象徵創新與永續串流世界金融脈動。

展望今年，林丙輝表示，為落實重大政策並強化市場基礎建設，今年集保結算所將全力支持亞洲資產管理中心政策，建置台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）資訊申報暨投資人查詢平台，持續精進股東e服務與基金市場服務，內部積極導入AI技術，擴大AI應用面向，進而協助市場穩健發展。

集保結算所將以「創新」與「永續」兩大發展主軸，深化「完善金融資產集保平台」、「引領金融服務數位創新」、「共推金融市場永續發展」3大願景，敏捷開發創新服務，積極回應政策與市場需求，同時擴大集保服務範疇與服務場景，結合永續發展理念，引領金融業利他共好。

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