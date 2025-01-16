全家餐飲將招募800名員工 年薪上看22個月

全家餐飲預計招募800名以上正職人員。 （全家餐飲提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家餐飲（7708）今年將再擴大展店8~10店，總店數上看80店，對應長期展店需求，預計招募800名以上正職人員，包含50名以上儲備店長與200名以上儲備主管。

全家餐飲表示，新進員工起薪3.6萬起，儲備幹部任用起薪4萬元，每月還可定期參與職能評核，通過者每月職能津貼最高可再多領2000元，其中，儲備幹部經過培訓並通過考核，更有機會最快3年晉升店長位階，挑戰年薪百萬以上。

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全家餐飲董事長吳勝福表示，今年平均調薪幅度將達2至5%，另依整體績效及個人表現狀況，年度可領取5~10個月的激勵及績效獎金，也就是表現優異者年薪上看22個月以上。

今年也針對在校實習生和建教生薪資平均調幅3至4%，表現優異者與一般員工相同，可共享月別績效獎金，也鼓勵畢業後留任轉正職，可享年資保留，以22歲大學畢業新鮮人為例，轉任正職3年有機會晉升店長職位，挑戰百萬年薪目標。

全家餐飲獎金制度包含員工認股、年終獎金、一年2次考績獎金、月別績效獎金、員工分紅獎金、三節禮金、生日禮金、久任獎金和每月員工享有價值千元以上餐券等。還規劃旅遊、進修課程補助、外地派駐津貼、員工用餐優惠、員購優惠、年度健檢等福利。

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