北京稱去年GDP成長5％ 中國民眾：打死我都不信

中國國家統計局預計17日發布去年經濟成長率約5%，許多中國民眾不相信這個數字，凸顯官方數字與民眾的實際感受有巨大落差。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，中國國家統計局預計17日發布去年經濟成長率約5%，許多中國民眾不相信這個數字，認為經濟已陷入衰退，凸顯官方數字與民眾的實際感受有巨大落差。

中國印刷廣告公司老闆郝先生表示，「我不知道這個成長打哪來，當局想說什麼就說什麼，對我而言，去年是我經營這個事業20幾年來最糟的一年。」郝先生的談話顯示，他認為官方數字與實際狀況大不相同。

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經濟學家、甚至是高級官員長期以來都質疑中國GDP數字的準確性，由中國國家統計局公布的數字，總是能達到官方設定的年度成長目標，準確性令外界感到「不可思議」。

儘管北京當局再度設定今年的經濟成長目標為5%左右，與過去數十年來相比算溫和成長，但這種成長速度讓大多數國家感到不可思議，尤其是中國正遭逢嚴重的房地產危機。

對大多數中國民眾而言，他們的實際感受與官方數字大不相同。許多在銀行、地方政府、飯店和約車產業工作的民眾都表示，目前中國的經濟狀況感覺更像是陷入衰退。

在滴滴出行擔任司機的民眾表示，他們說經濟成長率達5%，但民眾有感受到成長？對一般民眾而言，只在乎是否賺夠錢，不會餓肚子，忘掉成長或發展吧！

北京大學一名經濟學家表示，許多學者相信，官方GDP成長數字通常是不準的，要加減2個百分點，但過去2年，數字遭到更大扭曲。他說，中國的消費者物價指數增幅已連續多月不到1%，生產者物價已連續逾2年萎縮，是需求疲弱的跡象。這位經濟學家說，許多中產階級民眾第一次丟掉飯碗，45年來這從未發生過。

質疑中國官方經濟資料和討論經濟的負面消息，在中國成為越來越敏感的事情。國投證券首席經濟學家高善文去年12月表示，過去2至3年，中國經濟平均成長率可能只有2%左右。《華爾街日報》上週報導，高善文已因上述言論而遭北京當局禁言，且遭中國領導人習近平下令處分。

許多外國經濟學家也質疑中國官方經濟數字。美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）發布研究報告指出，中國去年經濟成長率可能只有2.4%至2.8%，約官方目標的一半。

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