晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

北京稱去年GDP成長5％ 中國民眾：打死我都不信

2025/01/16 17:45

中國國家統計局預計17日發布去年經濟成長率約5%，許多中國民眾不相信這個數字，凸顯官方數字與民眾的實際感受有巨大落差。（彭博資料照）中國國家統計局預計17日發布去年經濟成長率約5%，許多中國民眾不相信這個數字，凸顯官方數字與民眾的實際感受有巨大落差。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，中國國家統計局預計17日發布去年經濟成長率約5%，許多中國民眾不相信這個數字，認為經濟已陷入衰退，凸顯官方數字與民眾的實際感受有巨大落差。

中國印刷廣告公司老闆郝先生表示，「我不知道這個成長打哪來，當局想說什麼就說什麼，對我而言，去年是我經營這個事業20幾年來最糟的一年。」郝先生的談話顯示，他認為官方數字與實際狀況大不相同。

經濟學家、甚至是高級官員長期以來都質疑中國GDP數字的準確性，由中國國家統計局公布的數字，總是能達到官方設定的年度成長目標，準確性令外界感到「不可思議」。

儘管北京當局再度設定今年的經濟成長目標為5%左右，與過去數十年來相比算溫和成長，但這種成長速度讓大多數國家感到不可思議，尤其是中國正遭逢嚴重的房地產危機。

對大多數中國民眾而言，他們的實際感受與官方數字大不相同。許多在銀行、地方政府、飯店和約車產業工作的民眾都表示，目前中國的經濟狀況感覺更像是陷入衰退。

在滴滴出行擔任司機的民眾表示，他們說經濟成長率達5%，但民眾有感受到成長？對一般民眾而言，只在乎是否賺夠錢，不會餓肚子，忘掉成長或發展吧！

北京大學一名經濟學家表示，許多學者相信，官方GDP成長數字通常是不準的，要加減2個百分點，但過去2年，數字遭到更大扭曲。他說，中國的消費者物價指數增幅已連續多月不到1%，生產者物價已連續逾2年萎縮，是需求疲弱的跡象。這位經濟學家說，許多中產階級民眾第一次丟掉飯碗，45年來這從未發生過。

質疑中國官方經濟資料和討論經濟的負面消息，在中國成為越來越敏感的事情。國投證券首席經濟學家高善文去年12月表示，過去2至3年，中國經濟平均成長率可能只有2%左右。《華爾街日報》上週報導，高善文已因上述言論而遭北京當局禁言，且遭中國領導人習近平下令處分。

許多外國經濟學家也質疑中國官方經濟數字。美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）發布研究報告指出，中國去年經濟成長率可能只有2.4%至2.8%，約官方目標的一半。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財