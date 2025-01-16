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股匯同飆！新台幣勁揚1.37角 收32.928元

2025/01/16 17:22

新台幣勁揚1.37角。（記者陳梅英攝）新台幣勁揚1.37角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美通膨降溫，美股四大指數收紅、美元回落，連動台北股匯同步飆漲，其中，台股大漲逾500點，新台幣兌美元匯率開盤即升破33元整數大關，終場收在32.928元、勁揚1.37角，成交量13.415億美元。

台股今天漲510.53點，收在23025.10點，三大法人合計買超297.8億元。其中，外資結束連6日賣，轉為買超253.52億元。

美國去年12月核心消費者物價指數（CPI）降溫超乎市場預期，減輕市場對於美國通膨加速、聯準會暫緩降息的擔憂，美債殖利率大幅回落，激勵美股大漲，連動台股狂飆，外資熱錢轉匯入，並推升新台幣匯價盤中最高升抵32.895元、創近1周新高。

主要亞幣則是升貶互見，根據央行統計，日圓今日強升0.45%，表現最佳；台幣勁揚0.42%，緊追在後；韓元也大升0.33%，人民幣持平、新幣貶值0.03%。

日本銀行總裁植田和男週三表態下週將討論升息議題後，日圓已經連漲兩日，今日盤中最高升抵155.206，創逾1個月新高。

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