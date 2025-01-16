晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

AI絕對會成為主流產業 黃仁勳：台灣完整供應鏈助輝達產能2年增4倍

2025/01/16 17:17

輝達創辦人暨執行長黃仁勳16日參訪矽品新廠。（記者廖耀東攝）輝達創辦人暨執行長黃仁勳16日參訪矽品新廠。（記者廖耀東攝）

〔記者歐素美／台中報導〕輝達創辦人暨執行長黃仁勳今天出席矽品潭科廠揭牌典禮，對於媒體詢問台灣有很好的AI製程及供應鏈系統，如何協助AI產業成長？黃仁勳指出，輝達在Cowos的需求上快速增長，由於台灣供應鏈系統完善，使得輝達現在產能是2年前的4倍，這是非常驚人的成長。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳今天出席矽品潭科廠揭牌典禮，許多粉絲趕到現場要求簽名合影，他皆來者不拒，展現十足親和力，還詢問媒體台中有比台北好玩嗎？

對於AI產業發展，黃仁勳指出，以前是用CPU現在是GPU加速學習，在台灣要做的就是超級人工智慧，具備學習、設計等功能，AI是讓機器學習來幫助人類 ，所以可以學得很快、很多，而且無止境的學習。他強調，AI絕對會成為主流產業，輝達需要社會學、設計以及學者或學生等全方位的人才。

他並指出，輝達人工智慧（AI）平台Blackwell將從CoWoS-S先進封裝製程，逐步轉移到更高階複雜的CoWoS-L製程，持續與台積電等夥伴合作，增加Blackwell產能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財