AI絕對會成為主流產業 黃仁勳：台灣完整供應鏈助輝達產能2年增4倍

輝達創辦人暨執行長黃仁勳16日參訪矽品新廠。（記者廖耀東攝）

〔記者歐素美／台中報導〕輝達創辦人暨執行長黃仁勳今天出席矽品潭科廠揭牌典禮，對於媒體詢問台灣有很好的AI製程及供應鏈系統，如何協助AI產業成長？黃仁勳指出，輝達在Cowos的需求上快速增長，由於台灣供應鏈系統完善，使得輝達現在產能是2年前的4倍，這是非常驚人的成長。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳今天出席矽品潭科廠揭牌典禮，許多粉絲趕到現場要求簽名合影，他皆來者不拒，展現十足親和力，還詢問媒體台中有比台北好玩嗎？

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對於AI產業發展，黃仁勳指出，以前是用CPU現在是GPU加速學習，在台灣要做的就是超級人工智慧，具備學習、設計等功能，AI是讓機器學習來幫助人類 ，所以可以學得很快、很多，而且無止境的學習。他強調，AI絕對會成為主流產業，輝達需要社會學、設計以及學者或學生等全方位的人才。

他並指出，輝達人工智慧（AI）平台Blackwell將從CoWoS-S先進封裝製程，逐步轉移到更高階複雜的CoWoS-L製程，持續與台積電等夥伴合作，增加Blackwell產能。

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