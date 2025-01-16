海嘯第一排竟是面板股！這檔遭外資倒貨1.37萬張最慘 血流成河

群創遭外資倒貨1.37萬張居冠，股價下跌逾1%，失守14元。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資結束連6賣，週四（16日）反手買超253.52億元，不過，面板雙虎卻淪為提款機，雙雙遭外資殺出，其中又以群創最慘，遭砍1.37萬張居賣超第1大。

在外資大賣下，群創今股價開走低，終場大跌1.42%，收13.85元，失守14元大關，成交量放大到3.48萬張，至於友達亦遭外資賣出7903張，而投信也賣出1444張，雖然內外資皆站在賣方，但賣超力道較群創輕，因此，跌勢也較輕，終場下跌0.72%，收13.7元，成交量2.35萬張。

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外資賣超前10大個股，依序為群創（3481）1萬3715張、廣達（2382）1萬1273張、華航（2610）1萬233張、友達（2409）7903張、陽明（2609）7341張、富采（3714）4322張、亞光（3019）3232張、金寶（2312）3022張、寶成（9904）2544張、台塑（1301）2540張。

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