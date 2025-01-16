中鋼董事長黃建智發公開信 勉勵中鋼人關鍵一局由「3個R」得分

中鋼董事長黃建智發公開信勉勵中鋼人。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼董事長黃建智發出公開信，內文指出，中鋼近年獲利不如預期，他以中華隊精神勉勵中鋼人，在關鍵一局，要快速改變、大膽嘗試、彈性思考，如同棒球比賽，中鋼也要透過「3個R」來得分，揮出致勝全壘打。

黃建智在公開信先向中鋼大家庭所有家人們拜年，祝福大家「蛇拿九穩、新年快樂」，也祈祝中鋼營運順暢、業務昌隆。

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黃提到，去（113）年 11 月世界棒球12 強比賽，全民瘋棒球，「TEAM TAIWAN」帶給全台灣人的那分感動，至今仍無法忘懷。比賽中年輕球員充分展現不想輸、不服輸、不認輸的精神，翻轉賽前不被看好的勢頭，拿下台灣棒球史上第一座成人一級國際賽事冠軍，寫下輝煌歷史。

這讓黃建智有感於近幾年鋼鐵經營環境相對艱困，中鋼獲利不如預期，就如同世棒賽中華隊一樣，面對逆風，重要的是要相信自己、凝聚彼此、蓄勢待發。中華隊將團隊精神發揮得淋漓盡致，其中的「快速、大膽、彈性」特色，更是值得中鋼作為借鏡。

1、快速：棒球講究速度，這也是當前鋼鐵產業最重要的關鍵，才能在商機稍縱即逝的鋼鐵市場殺出一條藍海道路。期盼技術與生產部門秉持嚴謹態度，並盡可能縮短開發新產品的時程，掌握先機；公司上下更要拋去中鋼是傳統產業、速度緩慢的刻板印象，透過數位轉型，加快業務速度，中鋼的改變要從速度開始。

2、大膽：中華隊出賽 9 場，共有 9 名不同打者擊出 10 支全壘打，出棒積極，砲火猛烈，讓國人驚艷。一個企業如果組織龐大且過度依循過往成功經驗，將可能陷入泥沼而不自知。中鋼應效法大膽揮棒進攻的精神，積極改變過去保守作風，透過技術、生產、銷售團隊通力合作，大膽嘗試，勇於突破框架與瓶頸。

3、彈性：本次教練團調度極具彈性，跳脫框架思考，做好各種沙盤推演，才能在關鍵時刻做出致勝決策，贏得勝利桂冠。中鋼有越來越多年輕同仁加入，平均年齡更已降至 42 歲，組織文化與作業流程不應僵化守成，面對瞬息萬變的鋼鐵經營環境，應鼓勵並接受同仁提出更有彈性的思維及作法應對。

展望未來，黃建智說，鋼鐵產業挑戰重重，正面臨鋼鐵景氣循環變動頻率快、幅度大的短期挑戰；中期則是東協及印度粗鋼年產能將在 119 年合計增加約 2.5 億公噸，將帶來鋼鐵產能過剩的地緣競爭挑戰；最後是碳定價、碳關稅及碳中和的三碳長期考驗。面對艱鉅難關，二軸三轉的經營發展策略是同時提升中鋼競爭力與永續經營的解答，期許員工也能夠用快速、大膽、彈性的理念，賦予二軸三轉新動能來迎接挑戰。

黃建智稱，如同棒球比賽用 R 來代表得分，中鋼也要用3個R來得分：Release：放鬆大家僵化的管制想法；Reset：重新塑造思維；Rebound：透過Release、Reset，把格局做大就有反彈的動力，重返榮耀。

黃建智也特別用高值化精緻鋼廠與供應鏈轉型的例子，讓同仁了解中鋼正在努力的方向。去年精緻鋼品銷量占中鋼鋼品銷量11.1% ，毛利占比卻超過75%，說明發展精緻鋼品這條路是正確的，為中鋼帶來正面且可觀的獲利。

另外，曾經有客戶告訴他，中鋼產品 CP（Cost Performance）值很高，雖然這代表客戶滿意中鋼產品品質，但更期待客戶認同中鋼產品價值；中鋼要讓客戶願意支付合理價格，購買中鋼商品及服務，要從提供客戶 CP 值高的產品，轉而提升產品 VP（Value Performance）值，幫客戶創造價值的同時，也為中鋼創造價格。

為此，中鋼已完成客戶田野調查，並結合客戶早期供應商參與（Early Vendor Involvement, EVI）作法，由中鋼生產客戶市場端的高價值利基產品，達到高值化精緻鋼廠與供應鏈轉型相輔相成。

另外，其他 88.9%（毛利只占 25%）的一般鋼品，中鋼也不能放棄，必須仰賴大家的努力，透過數位轉型、改善作業效率等工作，落實二軸三轉規劃，在提升精緻鋼品獲利的同時，持續降減生產成本。期盼未來精緻鋼品與一般鋼品對中鋼毛利貢獻為各占一半，全面提升產品競爭力，就能有感改善營運績效。

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