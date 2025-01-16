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7成業務經費遭凍結 郭智輝：不希望中小微企業輔導預算被限縮

2025/01/16 16:50

經濟部長郭智輝表示，不希望輔導中小微企業的相關業務因預算濫刪而限縮。（資料照）經濟部長郭智輝表示，不希望輔導中小微企業的相關業務因預算濫刪而限縮。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕郭智輝今出席「國家生技醫療品質獎」年度授獎暨「SNQ國家品質標章」授證活動時表示，中小微企業競爭力較弱，經濟部的重要任務是協助其快速跟上時代變換，現在經濟部7成的業務費被擱置，「沒有辦法工作」，真的不希望輔導中小微企業的相關業務被限縮。

立法院國民黨團凍結經濟部7成業務經費，中小企業總會、工總、工商協進會、商總等工商團體相繼發聲音，期盼朝野理性協商，讓今年預算審查能夠早日完成，並且有充足的經費投入產業發展。

郭智輝呼籲，希望大家理智審查預算，而不是情緒性來看待預算。大企業在研發、營運上有較佳的調適能力，但問題是中小微企業，今年編列116億元，很多都被擱置了，特別是經濟部的業務費被擱置7成，「那要怎麼做？沒有辦法工作」。

郭智輝說，在預算被刪情況下，對中小微企業的轉型與提升完全做不到，在目前的節骨眼上，這是令人惋惜的事，中小微企業競爭力較弱，特別是部分傳產，經濟部的重要任務是協助其快速跟上時代的迅速變換，要協助廠商跨足新領域，真的不希望輔導中小微企業的相關業務被限縮。

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