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Costco薪水曝光了 平均年薪達155萬

2025/01/16 18:42

外媒披露，Costco員工平均年薪為4.7萬美元。（彭博）外媒披露，Costco員工平均年薪為4.7萬美元。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場Costco員工福利令不少人稱羨，平均年薪高達4.7萬美元（約台幣155萬），反觀知名零售商沃爾瑪的員工平均年薪僅2.7萬美元（約台幣89萬），Costco的年薪大約是沃爾瑪的1.74倍。

近期從麥當勞到Meta等大公司都面臨著重新考慮DEI（多元、平等與包容）的主張，Costco則堅持不退讓，引起外界關注。《華爾街日報》認為，Costco是在忠實顧客和員工的支持下，反擊了保守派活動團體反DEI的立場。

Costco 董事會聲明，員工和供應商多元化的努力，有助於吸引人才並刺激商品創新，促進客戶的尋寶行動，並強調「我們對一家根植於尊重和包容的企業承諾是必要的」。

報導指出，在紐約舉行的一場大公司人資領導人早餐會上，其中一些人稱 Costco 的董事會聲明是對 DEI 的有力辯護。一位人資主管說，Costco 的品牌實力使其能夠做出這樣的聲明。顧客在 Costco 購物時需繳交年費，超過 92% 的美國會員每年都會續約。

這篇報導還意外曝光Costco員工薪水，公司文件顯示，Costco 員工的平均年薪為 4萬7000 美元，而沃爾瑪的員工年薪約 2萬7000 美元，這也是Costco長期以來一直強調員工薪資優渥的原因。

報導提及，Costco 將部分高主獎金與社會目標掛鉤，包括 DEI 指標，並根據性別、種族和民族人口統計報告勞動力數據。然而，這些措施並沒有導致高層人員多元化，自 1983 年第一家 Costco 開業以來，其財務文件列出的5位薪酬最高的主管中，沒有任何女性。

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