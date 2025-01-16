否認「嚕藻礁」 郭智輝：他人延伸、並非與彭啓明對話內容

談及「嚕藻礁」爭議，經濟部長郭智輝（見圖）表示，環境部長彭啓明說明過珍惜藻礁的必要性。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台電協和煤換氣計劃明（17）日將召開環評。網媒報導指經濟部長郭智輝稱「藻礁嚕過去就好」，對此，郭智輝今（16日）回應，這是他人所延伸的語意，並非他與環境部長彭啓明談話的內容，而且彭啓明也說明過藻礁需要被珍惜。

關於「嚕藻礁」的爭議，郭智輝表示「完全沒印象」，環境部也清楚討論藻礁的重要性，「我認為應該是講這個話的人（網媒）延伸出來的，我們沒有討論到這一點」，至於談及藻礁保存的效益，彭啓明說明藻礁是要珍惜的自然資產，那些嚕藻礁的說詞「不是我們兩個人的對話」。

請繼續往下閱讀...

另環境部長彭啓明昨晚在臉書發文強調，包括四接在內任何一個環評審查，環境部秉持專業審查，絕不是「哪個部會的小弟」。對此，郭智輝表示，「我們都是內閣的閣員，沒有大跟小的問題，都是好朋友」，「小弟是誰寫的我也不知道」，沒有誰大誰小，經濟部與環境部互相合作推動福國利民的政策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法