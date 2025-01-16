晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

否認「嚕藻礁」 郭智輝：他人延伸、並非與彭啓明對話內容

2025/01/16 16:29

談及「嚕藻礁」爭議，經濟部長郭智輝（見圖）表示，環境部長彭啓明說明過珍惜藻礁的必要性。（記者廖家寧攝）談及「嚕藻礁」爭議，經濟部長郭智輝（見圖）表示，環境部長彭啓明說明過珍惜藻礁的必要性。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台電協和煤換氣計劃明（17）日將召開環評。網媒報導指經濟部長郭智輝稱「藻礁嚕過去就好」，對此，郭智輝今（16日）回應，這是他人所延伸的語意，並非他與環境部長彭啓明談話的內容，而且彭啓明也說明過藻礁需要被珍惜。

關於「嚕藻礁」的爭議，郭智輝表示「完全沒印象」，環境部也清楚討論藻礁的重要性，「我認為應該是講這個話的人（網媒）延伸出來的，我們沒有討論到這一點」，至於談及藻礁保存的效益，彭啓明說明藻礁是要珍惜的自然資產，那些嚕藻礁的說詞「不是我們兩個人的對話」。

另環境部長彭啓明昨晚在臉書發文強調，包括四接在內任何一個環評審查，環境部秉持專業審查，絕不是「哪個部會的小弟」。對此，郭智輝表示，「我們都是內閣的閣員，沒有大跟小的問題，都是好朋友」，「小弟是誰寫的我也不知道」，沒有誰大誰小，經濟部與環境部互相合作推動福國利民的政策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財