彌勒佛發金光 澎湖中年男嘗鮮刮中200萬

澎湖縣馬公市「合發利彩券行」刮出「黃金滿屋」頭獎200萬元。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，澎湖縣馬公市三多路「合發利彩券行」日前刮出「黃金滿屋」頭獎200萬元，中獎人是位偏愛面額200元刮刮樂的中年男性，當天他一進彩券行就說：「唉呦！你們家彌勒佛今天感覺特別閃亮，金光閃閃耶！」然後隨意挑了幾張，邊刮還隨口開玩笑說：「如果是頭獎，就分妳一半。」沒想到全部刮開後，真的刮中頭獎200萬元。

另，新北市板橋區三民路「迎富貴彩券行」日前刮出「2000萬超級紅包」100萬元，中獎人是戴眼鏡理平頭的低調男性過路客，走到刮刮樂櫃台壓低聲音說要買「2000萬超級紅包」，沉默專注地慢慢刮了一張沒中準備要離開時，抬頭發現店裡的彌勒佛對著他笑，眼鏡哥覺得彌勒佛似乎在告訴他「還有機會」，決定回到櫃台隨手指了另一張刮刮樂，小心翼翼地先刮開左上角的遊戲區，發現兩個100萬元符號，他低聲請店員幫忙確認是中了100萬，確定後他依然平靜低聲地說「我要拿回去給家人看」，便默默離開，整個過程非常淡定、冷靜。

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