加權指數週四（16日）漲510.53點，收2萬3025.1點。（資料照）

1.台股週四（16日）加權指數開盤大漲302.95點，以2萬2817.52點開出，在台積電（2330）領軍上衝，電金傳齊揚下，指數開高走高，隨著台積電股價一度大漲50元，觸及1115元，指數大漲633點，觸及2萬3147點，終場漲510.53點，收2萬3025.1點。

2.台積電 （2330）週四（16日）召開法說會，去年第4季表現優異，單季獲利創下新高，每股稅後純益14.45元，毛利率與營益率同步超標，去年全年每股稅後純益45.25元，稅後純益達1兆2440億元，年增50.1%，每股稅後純益45.25元，同創歷史新高。

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3.緯創（3231）公佈自結損益，2024年第4季每股盈餘（EPS）1.85元，創下2021年第4季（1.91元）以來單季新高，全年每股盈餘6.11元，為2010年（6.15元）以來的14年高點。

4.工研院舉辦「透視大展系列：CES 2025重點趨勢研討會」，由工研院副總暨產科國際所所長林昭憲領軍，帶領產業研究團隊分享第一手展會現場情報，涵蓋智慧顯示及感測技術、AI晶片賦能消費科技、無人機與機器人科技等9大領域。

5.美國商會（AmCham Taiwan）16日發布《2025年商業景氣調查》，高達8成美商會員對台灣經濟未來一年有信心，其中23%是「非常有信心」；77%對未來3年台灣經濟有信心，其中22％「非常有信心」；此外，有9成美商表示未來一年願意加碼投資台灣或是維持規模。

6.黃仁勳指出，輝達在Cowos的需求上快速增長，由於台灣供應鏈系統完善，使得輝達現在產能是2年前的4倍，這是非常驚人的成長。他強調，AI絕對會成為主流產業，輝達需要社會學、設計以及學者或學生等全方位的人才。

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