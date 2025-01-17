晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股今日重點

2025/01/17 07:37

加權指數週四（16日）漲510.53點，收2萬3025.1點。（資料照）加權指數週四（16日）漲510.53點，收2萬3025.1點。（資料照）

1.台股週四（16日）加權指數開盤大漲302.95點，以2萬2817.52點開出，在台積電（2330）領軍上衝，電金傳齊揚下，指數開高走高，隨著台積電股價一度大漲50元，觸及1115元，指數大漲633點，觸及2萬3147點，終場漲510.53點，收2萬3025.1點。

2.台積電 （2330）週四（16日）召開法說會，去年第4季表現優異，單季獲利創下新高，每股稅後純益14.45元，毛利率與營益率同步超標，去年全年每股稅後純益45.25元，稅後純益達1兆2440億元，年增50.1%，每股稅後純益45.25元，同創歷史新高。

3.緯創（3231）公佈自結損益，2024年第4季每股盈餘（EPS）1.85元，創下2021年第4季（1.91元）以來單季新高，全年每股盈餘6.11元，為2010年（6.15元）以來的14年高點。

4.工研院舉辦「透視大展系列：CES 2025重點趨勢研討會」，由工研院副總暨產科國際所所長林昭憲領軍，帶領產業研究團隊分享第一手展會現場情報，涵蓋智慧顯示及感測技術、AI晶片賦能消費科技、無人機與機器人科技等9大領域。

5.美國商會（AmCham Taiwan）16日發布《2025年商業景氣調查》，高達8成美商會員對台灣經濟未來一年有信心，其中23%是「非常有信心」；77%對未來3年台灣經濟有信心，其中22％「非常有信心」；此外，有9成美商表示未來一年願意加碼投資台灣或是維持規模。

6.黃仁勳指出，輝達在Cowos的需求上快速增長，由於台灣供應鏈系統完善，使得輝達現在產能是2年前的4倍，這是非常驚人的成長。他強調，AI絕對會成為主流產業，輝達需要社會學、設計以及學者或學生等全方位的人才。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財