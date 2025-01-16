緯創2024年每股大賺6.11元 創14年新高

緯創2024年每股大賺6.11元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）今天公佈自結損益，2024年第4季每股盈餘（EPS）1.85元，創下2021年第4季（1.91元）以來單季新高，全年每股盈餘6.11元，為2010年（6.15元）以來的14年高點。

緯創去年第4季營收2971.85億元，季增9.02%、年增28.89%，毛利率8.09%，季減0.26個百分點、年減1.2個百分點，營益率3.99%，季減0.2個百分點、年減0.58個百分點，稅後淨利53.04億元，季增26.31%、年增58.94%，每股盈餘1.85元，季增25.85%、年增55.46%。

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緯創2024全年營收1.04兆元、年增21%，毛利率8.01%、年增0.05個百分點，營益率3.71%、年增0.55個百分點，稅後淨利174.39億元、年增51.3%，每股盈餘6.11元、年增49.75%。

緯創即將於明日舉辦2025年集團旺年會，董事長林憲銘、總經理林建勳將說明AI伺服器與其他產品線展望。市場消息指出，黃仁勳今天抵台後，明天將出席輝達台灣分公司尾牙活動，儘管緯創與輝達皆不評論相關行程，外界已知雙方可能有同台機會。

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