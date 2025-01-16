跨國血拚選錯卡 退貨恐損失手續費

銀行統計，去（113）年兆豐卡持卡人在Amazon及Coupang酷澎的消費金額翻倍成長，成為網購新勢力。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕疫情期間快速成長的網購消費，即使國人已恢復出國血拼，網購消費的成長力道未見趨緩。信用卡業者提醒，網購血拚雖然方便，若是跨國消費，有退貨的需求時，恐將損失「海外刷卡手續費」，關鍵在於「國際卡組織」及「發卡行」的態度，提醒持卡人刷卡前，先選擇願意退還手續費的信用卡。

銀行業者統計，自疫情之後，越來越多民眾熱衷在海外平台直接下單，享受隨時都能跨國血拚的樂趣，即使各國已解封，跨國網購業績仍持續成長。根據兆豐銀行統計，去（113）年兆豐卡國外網購簽帳金額較前年成長36%，其中全球最大的電商龍頭Amazon，年增率更高達111%；結合跨境網購及國內現貨速配的新興熱門網購Coupang酷澎，年成長率也達97%。

請繼續往下閱讀...

兆豐銀行提醒，以信用卡進行跨國交易，除了原有的消費金額外，還需支付1.5%信用卡海外交易手續費，其中包含要給VISA、Mastercard、JCB等國際發卡組織的1%跨境交易費，以及銀行收取的0.5%國外交易服務費，如果該筆消費「刷退」，這筆1.5%手續費是否退還，不同發卡組織和銀行的做法不同。

兆豐銀行指出，因Mastercard國際組織不會向銀行收手續費，所以部分配合發卡的銀行也不會向持卡人收費，但有銀行即使組織願意退，仍照常向持卡人收費；至於Mastercard之外的其他卡組織，因刷退會收手續費，因此發卡行也就照常收費。因此不少民眾都有發生，原本的購物金額已經退刷，仍被收取海外刷卡手續費的情形。

相同的狀況也發生在海外住宿訂房，如果已經刷卡支付房費，卻因故要取消，或是在海外實體購物，卻有退貨的需求，只要屬於非屬新台幣的跨國交易，且該卡組織、發卡行不退海外交易手續費，持卡人都得損失當初刷卡金額的1.5%。

兆豐銀建議，海外網購時記得挑選可退還手續費的信用卡，例如屬於Mastercard國際組織的兆豐「e秒刷鈦金卡」及「Mega One」，一旦刷退後也會一併退還1.5%手續費，適合喜歡海外網購的民眾精省血拚。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法