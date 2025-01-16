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國喬進軍東南亞國家有成 轉型高階複合材料供應商

2025/01/16 15:32

國喬進軍東南亞國家有成，轉型高階複合材料供應商。（資料照）國喬進軍東南亞國家有成，轉型高階複合材料供應商。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕 雖然去年市況不佳，國喬石化（1312）董事長邱德馨表示，去年第三季外銷至東南亞國家總量已超越中國，分散產能過剩風險，使得近兩個月營收均呈現年月雙增的成長；同時，泉州國亨即將正式商轉，產品線跨足以丙烯為核心的碳三產業鏈，投入聚丙烯高端複合材，可供應醫療、半導體晶片、電動車等全新領域。

他指出，近年來國喬已逐步降低對中國出口，轉而提升越南、孟加拉、印度等東南亞國家出口比重，過去中國及香港地區佔國喬外銷總量7成，至2024年第三季已降至4成左右，同時外銷至東南亞國家市場總量至去年第三季超過4成，越南就佔2成。

總經理曾嘉雄也說，隨著電動車市場發展，內裝的電池及連接器（Connector）需要耐高溫、耐燃性的新型材料，像是新型尼龍複合材料、PPS（聚苯硫醚）、環保材質TPU（熱塑性聚氨酯）等，這些都是國喬石化持續精進、主力研發的項目。

邱德馨指出，展望2025年，泉州國亨即將正式商轉，產品線跨足以丙烯為核心的碳三產業鏈，投入聚丙烯高端複合材，可供應醫療、半導體晶片、電動車等全新領域，國喬將透過技術創新、開發差異化產品，加速產品高值化發展，維護整體營運發展的穩定性。

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