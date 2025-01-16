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光禹國際投資15億 攜手雲品國際打造首座Villa Resort野奢渡假村

2025/01/16 15:30

光禹國際投資15億元，攜手雲品國際打造首座Villa Resort野奢渡假村。（業者提供）光禹國際投資15億元，攜手雲品國際打造首座Villa Resort野奢渡假村。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕興櫃文創股光禹國際（6595）今日宣布投資15億元，擬與「雲品國際」聯手共同開發嘉義故宮南院旁BOT案，設計規劃出9.9公頃的湖畔景觀Villa園區。

光禹國際董事長字維新表示，此塊區域將以「羊角藝術村」為開發主題，打造縱橫交織的河道與人工湖，如同荷蘭羊角村水上小鎮，由雲品營運其中的32棟湖畔Villa，園區中規劃嘉義特色文創藝術展售中心、米其林廚藝團隊餐廳、光影全息展演廣場及衝浪親水樂園等建設，為遊客提供多元文化體驗與休閒娛樂。

字維新指出，全球高端旅遊巿場中，野奢Villa與多元複合的渡假村Resort為二種截然不同的住宿類型。前者強調隱蔽獨立，後者強調多元渡假設施，且房間數量充足，而光禹國際結合二者優勢，首創亞洲「Villa Resort」野奢渡假村，並與雲品國際聯手打造渡假觀光界的「愛馬仕」，這種稀有的渡假村型態，將重新定義高端旅遊市場新風貌。

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