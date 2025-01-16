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立院刪中央預算 國科會：晶創、AI及半導體大受影響

2025/01/16 15:37

國科會指出，設備跟投資若被統刪6％，大幅影響基礎科研、晶創台灣與AI等領域，科學園區業務費被凍結7成，也將衝擊服務，影響各廠商整理營運量能。示意圖。（法新社）國科會指出，設備跟投資若被統刪6％，大幅影響基礎科研、晶創台灣與AI等領域，科學園區業務費被凍結7成，也將衝擊服務，影響各廠商整理營運量能。示意圖。（法新社）

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院審議114年度中央政府總預算，在野黨團提出多項刪減預算提案，影響各部會，其中國科會指出，設備跟投資若被統刪6％，大幅影響基礎科研、晶創台灣與AI等領域，科學園區業務費被凍結7成，也將衝擊服務，影響各廠商整理營運量能。

面對立法院提案刪除國科會預算，國科會副主委蘇振綱表示，國科會編列預算，主要在支援學術研究，依據目前立法院的提案，設備跟投資統刪6％的話，長期以來在支援基礎科研，還有晶創台灣計畫、人工智慧（AI）以及淨零科技等重點領域預算，會受到大幅影響。

蘇振綱進一步說，在晶創台灣計畫裡面，立院目前提案刪減5億元，會影響整個國家實驗研究院的晶創計畫項目，也影響我國AI主機建置，以及AI自主研發的佈局，尤其在先進半導體研發環境，以及研發設備的開發上，也都會受到影響，會造成我國科技國力的落後。

蘇振綱還提到，國科會的業務費主要在提升資訊設備，包含資安以及相關學術研究，補助資訊網路等，而下轄所屬的三大科學園區，包含新竹科學園區、中部科學園區、南部科學園區等，若業務費凍結70％，對於園區提供單一窗口服務，以及提供廠商整理營運量能的服務，將會受到嚴重影響，大幅凍結預算將使科學園區發展一併被凍結。

行政院長卓榮泰呼籲，請全國的人民共同來支持，今年度的中央政府總預算，讓人民能夠正常的生活，國家能夠正常的運作。

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