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預算與計畫被刪減 郭智輝：167萬中小企業年前最壞消息

2025/01/16 15:29

經濟部長郭智輝說，照顧中小企業的預算與計畫被刪減，對全國167萬家中小企業來說，是年前最壞的消息。（行政院提供）經濟部長郭智輝說，照顧中小企業的預算與計畫被刪減，對全國167萬家中小企業來說，是年前最壞的消息。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕在野黨提案大幅刪除經濟部預算，經濟部長郭智輝今天在行政院記者會說，照顧中小企業的預算與計畫被刪減，對全國167萬家中小企業來說，是年前最壞的消息

郭智輝表示，產業界非常擔憂不理性的預算刪減和凍結，將影響台灣經濟發展，工業總會、中小企業總會及部分產業工會15日罕見發聲，顯示輿論譁然，大家都擔心會影響台灣的經濟及民生。

郭智輝表示，從大的科技發展到機車行轉型，都是經濟部投入預算支持的重點，如果沒有國會預算支持，國家經濟發展勢必受到影響，像是要求凍結70％業務費，讓公部門在辦理重大業務，如促進投資、發展科技產業的科專計畫、引進專業人才等，都會有重大衝擊。

郭智輝說，人民生活也會直接被影響，如補助台電1000億元是用於穩定民生電價，補貼全民，2022年至2024年台電已經吸收民生電價成本超過2800億元，民生電價1度電2塊7毛，現在成本1度電就差1元；很多人在問若台電無法拿到千億元，會不會漲電價？電價是審議委員會決定，但台電財務勢必受到很大的打擊。

郭智輝表示，此舉亦恐影響台灣未來的轉型，2025年有兩大工作需要執行：一是中小微企業升級轉型，但經濟部預算中支持中小企業的融資信保基金撥補預算被刪8億元，相當於4分之1的金額，中小企業的科技轉型運用、補助廠商分散及開拓市場計畫也都被刪減，對全台167萬家中小企業來說，實在是年前最壞的消息。

郭智輝表示，二是推動深度節能、補助人民補助節能家電的預算直接被刪掉100億元，會讓願意配合做ESCO、深度節能的產業、用戶，與響應購買節能家電的民眾通通受到影響。他呼籲國會理性討論預算，以民生優先、經濟優先、台灣優先來考慮預算。

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