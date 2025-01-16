中經院估今年GDP成長3.22％ 川普關稅留意4重點

中經院估2025年台灣經濟成長率約3.22%。（彭博）

〔記者徐子苓／台北報導〕中經院今天發布最新經濟預測，估今年台灣經濟成長率約3.22%，成長率因基期因素逐季走升，由第1季的1.91%上升至第4季4.02%，CPI年增率約為1.93%，略低於通膨警戒線，成長模式呈現內外皆溫。

今年最大不確定性是川普2.0，中經院院長連賢明指出，各界都在等美國新任總統川普就任後，對關稅和貿易有何影響，在關稅方面，有4個面向可以觀察：一是時間點，是否如川普所宣稱，一上任就要執行；二是一步到位，還是逐步調整；三是一體適用，還是針對不同國家祭出不同稅率。

請繼續往下閱讀...

最後，因台灣主要出口產業為資訊科技類，目前這類產品在國際上享有免稅，而川普是否將之納入，也是觀察重點。

中經院指出，今年經濟成長率預測值較去年略減，主因基期已高，加上國際經濟的不確定風險增加，其中內需貢獻2.43個百分點、國外淨需求貢獻0.79個百分點。

民間消費方面，歷經連續3年的高成長後，預估今年成長率約2%，對經濟成長率貢獻0.96個百分點。

國內投資方面，雖然因全球經濟成長走勢、政策不確定干擾而略有遲疑，但在公部門投資成長挹注下，今年國內固定資本形成年增5.17%，對經濟成長率的貢獻約1.31個百分點，其中民間投資全年成長率約4.71%。

進出口方面，美國管制AI晶片產品的出口，近日提出三級管制措施，中經院認為，台灣雖名列第一級的關鍵盟友，不受管制，但台廠出口至其他管制級別國家的相關產品，可能受到衝擊，然而因AI、高效能運算（HPC）相關產品的全球需求暢旺，預料相關商品的出口仍將蓬勃成長，今年商品與服務的輸出、輸入年增率預測值分別為5.56%、5.36%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法