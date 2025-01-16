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10年美債殖利率恐達5.5％！貝萊德CEO揭原因

2025/01/16 15:30

貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）。（路透）貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美債殖利率持續攀升，美國10年期公債殖利率近期突破4.8%的水準，引發市場關注。全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）最近接受《CNBC》專訪時透露，他認為美國10年期公債殖利率可能上看5.5%，但也可能下探至4%，主要在於還不太能夠確定聯準會的利率路徑。

芬克週三（15日）接受《CNBC》節目「Squawk Box」專訪時表示，他上季提到過，美國10年期公債殖利率可能達到5%，如今已經接近了，現在大約在4.8%，而他可以想像美國10年期公債殖利率升至5.5%的狀況，當然也可能降4%左右水準。

芬克指出，美國有一位即將上任的總統，正在對經濟做出一些廣泛的改變和決策，將看這一切會如何發展。而這一切都歸結於通貨膨脹，有一些經濟學家認為，聯準會可能還會進一步降息3次；但也有人認為降息將停止；甚至有1、2位經濟學家表示，聯準會可能會重新開始升息。有鑑於此，芬克說他無法確定目前的狀況，但可以肯定的是，這可能的結果區間，會比4個月前外界預料的範圍更廣，而這就是市場上正在發生的事情。

芬克並認為，美國10年期公債殖利率若達5.5%，對成長型股票將是有害的。他同時提醒投資人，不能低估美元的強勢狀況。

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