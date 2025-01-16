中國最低月薪標準！上海1.2萬元最高 「這3省」不到9千台幣

中國近期發布最新的最低工資標準，上海最低月薪標準為人民幣2690元（約新台幣1.12萬元）。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國近期發布最新的最低工資標準，上海最低月薪標準為人民幣2690元（約新台幣1.2萬元），領先各省市，北京則為人民幣2420元（約新台幣1.08萬元）排名第三。至於廣西、貴州、青海，最低月薪標準皆不到人民幣2000元（約新台幣8912元）。

綜合中媒《第一財經》、《澎拜新聞》等報導，中國人力資源及社會保障部在14日發布了中國各省、自治區、直轄市最低工資標準情況（截至2025年1月1日）。數據顯示，目前中國共有19個省份第1檔次每月最低工資在2100元人民幣（約新台幣9357元）以上。

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根據中國最低工資標準規定，地方政府可依轄內不同行政區域制定不同的最低工資標準，制定標準需考量當地就業者及其贍養人口的最低生活費用、消費者物價指數、繳納的社會保險費和住房公積金、平均工資、經濟發展水準、就業狀況等因素。

而每個省份依情況不同，制定最低工資標準可分為1到4個檔次。在中國31個省份中，有4個省份分為4檔次，有18個省份分為3檔次，有4個省份分為2檔次，其餘5省份只有1檔次。

數據顯示，目前31個省份中，有19個省份第1檔月最低工資標準達到或超過了2100元人民幣（約新台幣9357元）；8個省份第1檔月最低工資標準達到或超過了2300元人民幣（約新台幣1.02萬元）。

當中，上海的每月最低工資標準最高為2690元人民幣；浙江、江蘇的第1檔月最低工資標準為2490元人民幣（約新台幣1.11萬元），並列第2；北京為2420元人民幣。

然而，有3個省最低月薪不到2000元人民幣，分別為廣西1990元人民幣（約新台幣8865元）；貴州1890元人民幣（約新台幣8419元）；青海1880元人民幣（約新台幣8375元）。

報導指出，廈門大學經濟學系副教授丁長發表示，不同地區的經濟發展和收入有明顯差異，例如大城市和縣城就存在較大的差異，因此最低工資標準也會有所不同。

他指出，最低工資標準看似與大部分勞動者實際收入關聯不大，但最低工資標準調整有利於分配結構的調整，對勞動者的利益有著實質的影響。隨著最低工資標準調整，與之有關的勞工其他待遇水準也會產生相對應變動。

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