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謝世謙猝逝 華航總經理高星潢代理董事長

2025/01/16 14:36

華航董事長謝世謙（右）辭世，總經理高星潢（左）暫時代理董事長職務。（記者王憶紅攝）華航董事長謝世謙（右）辭世，總經理高星潢（左）暫時代理董事長職務。（記者王憶紅攝）

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〔記者王憶紅／台北報導〕華航董事長謝世謙今早不幸猝逝，華航發布重大訊息指出，謝世謙原為財團法人中華航空事業發展基金會在華航的法人代表，今日辭世後，法人代表將另行公告。目前董事長職務暫由總經理高星潢代理。

華航在謝世謙的帶領之下，2024全年合併營收2038.74億元，創開業以來最高。

熟悉謝世謙的友人表示，他最大的優點是待人真誠，擔任總經理以及董事長期間，與工會談判時，會用最真誠的口氣與工會員工協調，因此近年來，華航與工會相處氣氛相對融洽。

對於謝世謙辭世，桃園市機師職業工會也在第一時間公開表達惋惜與不捨，機師工會表示，謝世謙在2019年華航公司與華航機師此前不斷惡化的勞資關係與勞資爭議過程中，以總經理身分，接手參與主導協商，最終與機師工會達成歷史性協議，順利結束爭議行為並簽下團體協約。不但一改華航公司過往高度敵視工會與工會會員的強硬作風，更在日後接任董事長的五年多期間，逐步修復過往勞資間的緊張關係，並試圖建立勞資之間難得的互信基礎，亦持續與工會及基層保持良好的溝通管道。機師工會對於謝董事長的辭世感到無限惋惜與不捨。

謝世謙1952 年生，畢業於東吳大學經濟系，民國68年進入華航，從基層做起。歷任會計處、客運處、華航台北分公司營業經理、高雄分公司總經理、台灣地區處長兼台北分公司總經理及行銷副總經理、總經理等職，也曾派駐國外，並曾任華儲公司等關係企業。

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