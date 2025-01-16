華航董事長謝世謙驟逝 華航：航空業巨大損失

華航董事長謝世謙驟逝。（華航提供）

相關新聞請見︰

華航董座謝世謙猝逝 機師工會惋惜不捨：修復勞資關係功臣

華航董座謝世謙猝逝 蔡其昌哀悼：為了12強幾乎每天熱線

請繼續往下閱讀...

〔記者王憶紅、蔡昀容／綜合報導〕中華航空董事長謝世謙今（16）日上午辭世。華航指出，謝世謙在華航服務46年，任內帶領團隊及員工挺過疫情衝擊，疫後營運逆勢高飛，2024年營收迎來公司成立65年來最佳表現。

謝世謙1979年進入華航，自基層財務員做起，歷任會計處、客運處、台北分公司營業經理、高雄分公司總經理、台灣地區處長兼台北分公司總經理及行銷副總經理等職，曾派駐印尼分公司、澳洲分公司總經理及先啟資訊與華儲公司等關係企業。謝世謙於2016 年擔任華航總經理兼任華信航空董事長，2019年就任華航董事長，資歷完備具豐富管理經驗，執行力為各界肯定。

謝世謙投入航空產業數十餘年，熟稔國際航空市場，累積相當的航運專業知識及經歷，對於市場預估及掌握票價供需，更有一套精準的看法與策略；擔任華航董事長期間積極優化產品，鞏固競爭優勢，策定更精緻的航網規畫，屢創客貨運營業佳績。謝董事長視員工為公司最重要的資產，任內完成與華航企業工會二次團體協約簽署，勞資齊心，帶領全體員工繳出漂亮的成績單。

華航指出，謝世謙的離去，對於華航乃至整個航空產業而言都是一個巨大的損失；他的貢獻和成就也將永遠銘刻在華航的歷史中。全體員工對此深表哀悼，並向他的家人表示最深切的慰問。華航將繼續秉承謝董事長的遺志，為公司永續發展持續努力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法