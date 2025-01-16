併Nissan只是煙霧彈？日媒爆Honda真正看上的是「它」

去年本田汽車和日產汽車，公布潛在的業務整合計畫，三菱汽車也可能加入。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕去年底日本兩大車商本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan），公布了潛在的業務整合計畫，目標在2025年6月達成協議，日產聯盟成員三菱汽車（Mitsubishi Motors）也有望加入此協議中。近日日媒報導，本田與日產的「聯姻」其實是各有所圖，本田真正看上的並非瀕臨破產的日產，而是日產握有24%股權的三菱汽車。

日媒《文春ONLINE》摘錄《文藝春秋》內容報導指出，推動本田與日產加快合併腳步的是台灣代工大廠鴻海（2317）。鴻海於2024年9月宣布進軍電動車（EV）業務，並計畫透過參股日產來擴大業務，鴻海為此開始與法國汽車大廠雷諾（Renault）進行交涉。

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雷諾在1999年挽救了陷入危機的日產，並出資取得了日產37%股權，一躍成為日產最大股東。

報導中指出，由於鴻海與雷諾於2024年12月中旬在巴黎展開交涉，本田與日產得知後就加速了整合談判，然而卻很難斷言雙方對彼此懷有好感。本田高層透露，其實本田真正想要的是日產擁有的24%三菱汽車股權。

本田面臨著輕型車轉型為電動車以及亞洲策略等經營難題，而三菱旗下的水島製作所生產電動車等具有成本競爭力的輕型車，且在東南亞地區擁有優勢，可以補強本田的不足。

從日產的角度來看，負責與雷諾談判的鴻海策略長關潤，曾是日產的第3號人物。2019年12月，關潤與內田誠因為社長任命問題發生爭執，最後宣布離職。1位日產高層透露：「比起有能力的關潤，很多人都表示，內田更為周遭的人著想，比較容易相處」。

報導中指出，內田社長希望避免曾與公司關係密切的關潤，以鴻海高層的身分重返日產，報導點出，這顯示在急於與本田談判的背後，顯然存在著個人動機。

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