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竹科媽媽出國伴讀 憂牌照稅房屋稅過期挨罰 稅務局教一招解套

2025/01/16 13:56

竹科媽媽出國伴讀擔心牌照稅房屋稅過期挨罰，新竹市稅務局教一招解套，提醒民眾注意。（記者洪美秀攝）竹科媽媽出國伴讀擔心牌照稅房屋稅過期挨罰，新竹市稅務局教一招解套，提醒民眾注意。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有竹科媽媽過完年後要飛往美國伴讀，擔心4、5月要繳的使用牌照稅及房屋稅，等暑假回來再繳已過期，擔心會被罰滯納金，竹市稅務局今天也教竹科媽媽一招，只要在1月31日前完成約定轉帳作業，就可安心出國伴讀，即使在國外也能如期繳納。

稅務局表示，依據長期約定轉帳納稅作業注意事項規定，納稅人可利用本人、配偶或受扶養親屬在金融機構或郵局的存款帳戶，辦理委託轉帳代繳稅款，但申請約定轉帳納稅要在使用牌照税、房屋稅或地價稅開徵2個月前提出申請，才可在當期適用。且在各稅開徵前，稅務局也會寄送轉帳繳納通知，提醒納稅人預留存款，並在繳納期限最後1日由帳戶扣款繳稅。

稅務局解釋，竹科媽媽因出國無法繳納使用牌照稅及房屋稅，可在開徴2個月前向車籍及房屋所在地的地方稅稽徵機關，辦理委託轉帳代繳稅款，只要帳戶預留足額存款，即使人在國外也可以順利繳稅，不用擔心忘記繳稅受罰。

但稅務局提醒，今年的牌照稅若要以約定轉帳繳稅者，一定要在1月31日前申請，申請長期約定轉帳繳稅方式多元，民眾可利用自然人憑證、已註冊健保卡到財政部稅務入口網申請，也可到稅務局服務櫃臺臨櫃申請，或在稅務局網站下載專區下載申請書，填妥後郵寄申請，申請成功後，以後年度免再申請。可電洽03-522-5161轉311-317。

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