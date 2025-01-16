焦點股》光寶科：AI伺服器電源發力 股價大漲

光寶科從去年第4季開始向下游供應用於新一代AI伺服器的33kW電源，預計今年首季隨著客戶拉貨動能增強進一步放量。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）股價近期於100元關卡上下盤整，今日隨著大盤走高，以及旗下AI伺服器電源、液冷散熱方案仍獲部分客戶採用，帶動盤中股價大漲，截至中午12時57分暫報107元，漲幅5.94%，成交量逾1.7萬張。

在AI浪潮下，光寶科持續致力於擴張集團的電源供應能量，今年有機會直接受惠於AI伺服器、AI PC 需求增長，旗下大瓦特數電源出貨量提升，產品平均售價同步優於去年表現，此外，光寶科也正在積極布局、增進液冷散熱系統領域的整合強度，瞄準AI資料中心商機。

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光寶科從去年第4季開始向下游供應用於新一代AI伺服器的33kW電源，預計今年首季隨著客戶拉貨動能增強進一步放量，在散熱系統方面，「液對氣（Liquid to Air）」去年第4季交付樣品，「液對液（Liquid to Liquid）」已完成系統測試，預期今年專案陸續啟動出貨。

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