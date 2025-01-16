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中國人變窮導致百業蕭條 準備過史上最冷清的農曆新年

2025/01/16 12:51

再過十幾天農曆新年即將到來，由於中國經濟持續低迷，今年可能迎來史上最冷清的新年。（網路截圖）再過十幾天農曆新年即將到來，由於中國經濟持續低迷，今年可能迎來史上最冷清的新年。（網路截圖）

〔編譯盧永山／綜合報導〕再過十幾天農曆新年即將到來，由於中國經濟持續低迷，失業率居高不下，民眾沒錢支出，導致百業蕭條，不少中國網友發布影片稱，今年可能迎來史上最冷清的新年。

　《自由亞洲電台》15日報導，上海居民吳先生受訪表示，受經濟蕭條影響，今年缺了年味氣氛，「前兩天我出去買東西，發現很多超市都關了，經營不下去。以前這個時候去超市結帳要排隊，排半個小時才能結帳，現在去了買完貨就可結帳，購買力不行了」。

　有微博博主「子魚情感」發文說，今年中國可能迎來史上最冷清的新年，有兩大原因，一是荷包沒錢，而過年需要買年貨、發紅包，造成不小負擔；二是就業形勢嚴峻，很多在外打工的人如果找不到工作，早就回老家待著了，仍在外面漂泊的打工人即便想回家過年，也負擔不起高貴的機票、高鐵票價。

　最近有不少中國網友發布影片，指出儘管快過年了，但百業蕭條，完全沒有生意。在名為「市場崩潰了！2025或將迎來史上最「慘」的中國新年」影片（https://www.youtube.com/watch?v=ncgzAmwO1_k）中，有小商家女老闆說，「今年掙錢比吃屎還難，這還是臨近春節嗎？現在我店裡的3個空位是空的，這外面你看一下有多少人？現在12點了，今天還是禮拜六，1月4號禮拜六，你看這邊有多少人？」

　在名為「2025年關將至，經濟慘得一塌糊塗，廣州實體店鋪成片倒閉，上海寫字樓空置率飆升！」的影片（https://www.youtube.com/watch?v=51HjvTym4zg）中，網紅「猴哥」介紹說，「廣州萬達也不行了，大部分門店都在招租，旺鋪轉讓，整條街空空蕩蕩，所有的人流量加起來不超過10個人，感覺這個地方徹底涼了。有房東說，以前租金1萬3000元（人民幣，下同）到1萬4000元的店鋪，現在放到4000塊錢也沒人租。」

　山東滕州居民郭軍接受《自由亞洲電台》訪問指出，今年過年回鄉的農民工少了很多，「普通列車減少了很多班次，當局希望把乘客推到高鐵列車。北京到上海高鐵都坐不滿，由於慢車減少了，還是窮人多，都沒錢，都擠著去買普通火車的票」。

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