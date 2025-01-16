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北市買氣外溢、大案上陣 新北市11區預售屋平均總價破兩千萬

2025/01/16 12:25

去年中和預售屋平均總價衝破3千萬元，為新北市最貴行政區。（永慶房產集團提供）去年中和預售屋平均總價衝破3千萬元，為新北市最貴行政區。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕根據房仲業者彙整預售屋實價資訊，新北市29個行政區中，已有10區預售屋平均總價突破兩千萬元、占比近35%，而中和更直接衝破3千萬元，為該都會區預售屋平均總價唯一一個突破3千萬元，也是最高的行政區。

進一步觀察去年新北市預售屋平均總價突破兩千萬的行政區，包括中和、永和、板橋、新莊、新店、三重、林口、泰山、土城，以及蘆洲等行政區，全數是新北市熱門購屋區位。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新北市房市買氣除區域居民外，還有來台北市外溢的購屋族群。

去年新北市預售屋買氣 三重3490件最佳

去年預售屋平均總價較高前兩個行政區，分別由中和的3015萬元、永和的2962萬元包辦，至於，板橋則是第三名、平均約2520萬元。陳金萍解釋，中、永和去年預售屋平均總價分居前兩名，主因是都有指標建案推出，加上規劃坪數為30坪以上，不只是單價高、總價也跟著拉高。

若進一步觀察新北市預售屋平均總價兩千萬以上行政區的去年買氣，以三重區揭露件數最多、有3490件，第二、三名分別是淡水區的2545件、林口區的2191件，至於，第四至六名的行政區，土城、板橋與中和，去年前11月揭露件數均為1千件起跳。

陳金萍指出，三重鄰近台北市蛋黃區，又有捷運中和新蘆線及機場捷運等交通加持，吸引不少北市外溢購屋族群到該處買房。

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