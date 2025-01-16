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輝達太搶手！曾文生：台電保證輝達總部用電穩定

2025/01/16 12:20

台電董事長曾文生（中）。（記者林菁樺攝）台電董事長曾文生（中）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電董事長曾文生今（16日）表示，輝達在台設立海外總部，是設立辦公室，且輝達在台有辦公室，已有相關用電規模數據可參考，企業在大型投資前除自我評估外，也會跟台電接洽，相關工作持續進行。

台電今召開「協和電廠更新」調查研究專家團隊記者會，會後仍被追問輝達海外營運總部與供電議題。曾文生澄清，台電建議是北部不要設資料中心的機房，而非總部不要設在北部，台電也一定會穩定供電。

而輝達是否與台電聯繫，他僅說明，大型企業要規劃下一步投資前，企業都會去估算自己的用電，並透過各種方式跟台電接洽。他也補充，輝達在台灣本來就有辦公室，有一定的用電規模數據能參考評估，台電也能掌握總部用電，「這些工作都在進行」。

台電發言人蔡志孟補充，輝達在台灣有辦公室、研發中心、資料中心等，本來就會跟台電有接觸，不過，對於海外營運總部也是要先選址確定，再進一步與台電進盤點電力需求，台電也會對投資計畫進行核供與否討論，或是強化電源、電網。

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