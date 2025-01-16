新債王岡拉克狠批聯準會「短視」 喊買黃金最安全

債王岡拉克狠批聯準會「短視」（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕重砲抨擊全球最有影響力的央行！新債王、雙線資本執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為，聯準會再次忽略了更大的局面，抨擊它在過去5個月裡，過於依賴短期數據，缺乏戰略眼光，在美債殖利率飆高，擔憂美股恐不樂觀，而價股一直保持堅挺的大宗商品部分，他只認同，黃金是安全的，因為各國央行持續買進。

外媒報導，岡拉克在１場投資者網絡直播中表示，聯準會看起來像Mr. Magoo（ 1個美國動畫形象，近視且笨拙的老先生，富有但常因短視陷入麻煩），四處開車，撞來撞去，雖然後來它變得有條理，使通膨下降，但在過去5個月裡，我們又經歷了一個通膨上升趨勢，這使聯準會重新陷入短期主義，對短期數據反應過度，缺乏戰略性。

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自去年9月大幅降息2碼5開啓寬鬆週期以來，聯準會已將基準利率下調了整整１個百分點。在去年12月的FOMC會議上，聯準會預計2025年只會有兩次降息，各降1碼。

岡拉克說，聯準會現在與市場同步，市場沒有得到進一步的變化信號，這與聯準會放緩貨幣政策變化的步伐是一致的，這也是最近幾週股市不太樂觀的原因之一。

根據芝商所（CME）的數據，期貨定價繼續暗示聯準會在1月28-29日的會議上幾乎肯定會按兵不動，但更傾向於全年內進行2次25個點子的降息。

岡拉克還發出了另一個警告,在過去40年裡，每次經濟衰退都伴隨著長期債券殖利率的下降。但現在不要指望這一點，這次情況不同，我們已經離開了老路，進入一個新的環境。

由於投資者擔心通膨、經濟強勁以及2025年聯準會降息的可能性下降，股市陷入震盪，10年期和30年期美國國債殖利率一直徘徊在5%的水平附近。

他指出，在過去聯準會降息週期中，10年期美債殖利率從未上升過，而這次卻上升了100個點子。

他說，很多人寄希望於候任總統川普領導下的更好經濟，消費者的預期一直在迅速提高，考慮到標普500指數及其成分股，如今的市值已處於歷大高位，這並不樂觀。

岡拉克表示，美股相對於世界其他地區的表現過度樂觀，但可能不會逆轉，直到美元見頂，他認為這可能還沒有發生。

儘管美元上漲，大宗商品價格仍保持堅挺，他稱這是不同尋常的背離，在此環境下，最好交易就是做空美元和大宗商品。但他也表示，黃金一直受到大量買入，主要是由各國央行推動的，因為「人們認為黃金是安全的，我同意。」

如果聯準會今年確實維持利率不變，他表示，波動性應該會下降，這應該對機構抵押貸款支持證券（MBS）有利，目前的抵押貸款利率大約為7%。

他指出，他的公司繼續反對所謂的「買入國庫券並持有」（T-bill and chill）的做法，因「這種策略存在再投資風險」，相反，他認為「短期高質量債券基金更有意義」。

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