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不埋單地上權住宅 過去5年北市僅推出6新案

2025/01/16 10:34

根據新案市調機構彙整，過去5年北市僅有6個地上權住宅新案。（住展雜誌提供）根據新案市調機構彙整，過去5年北市僅有6個地上權住宅新案。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕地上權住宅，民眾不埋單。根據新案市調機構彙整，過去5年北市僅有6個地上權住宅新案，其中2020、2022年的兩個年度更是掛蛋。

觀察過去5年北市的6個地上權新案，共同特色不外乎坪數較小，甚至有單戶不到20坪的小宅，不過，地段優勢相較明顯，至於，房價大概是所有權住宅的6折到75折。

住展雜誌發言人陳炳辰認為，地上權住宅案因沒有產權，房貸抵押上較難認定，因此，房貸成數與利率都比一般所有權住宅來的差，加上持有價值會隨著時間拉長而遞減，以及每年都要負擔地租，而地租類似地價稅，但繳納金額往往比地價稅來得高。

仍有特定建商鍾情地上權案，其中麗寶集團就在全台標下不少的地上權推案。而過去5年，北市地上權住宅案主要分布在大安、中正以及內湖等行政區，其中2021年古亭生活圈，以及中正紀念堂周邊的地上權案，每坪單價是當時所有權住宅的6折，因此，希望不少民眾關注目光。

北市地上權住宅案量通常不大

不過，北市的地上權住宅案案量通常不大，過去5年也僅有1案總銷突破10億元。

對比買來自住，地上權住宅案常被當作置產收租的標的，一來坪數小、二來房價是所有權的6折至75折，但房租卻與所有權住宅出租行情同步，因此，不少埋單民眾是看中租金收益。

陳炳辰認為，北市地上權住宅的框架短時間內很難有所改變，反觀地上權商用案在北市則相對亮眼。

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