僅花百元中3.9億大樂透頭彩 台南彩券行1/17送限量包、粽

台南市安南區金財旺彩券行代表（右）捐六萬元給南市身障者自立更生創業協會，由協會理事長李美珠（左）代表接受，李美珠並回贈感謝狀給彩券行。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕2024年10月4日開出台彩大樂透頭獎3億9千萬元彩金的台南市安南區金財旺彩券行，彩券行方面表示經台彩公司聯絡得知這位頭獎得主要包66萬元紅包給彩券行「吃紅」，彩券行將提撥紅包部分款項捐助身障弱勢團體，並在1月17日送出150份包子、粽子與大樂透彩券1張，與大家分享這份開出頭彩的喜悅。

位於台南市安南區安和路2段77號的金財旺彩券行，是第5屆的公益彩券第1次開出大樂透頭獎，去年10月當時店家負責人與員工都相當雀躍，據了解，中獎人是自己選擇3個號碼、並由電腦選出3個號碼，買了兩組獎號、只花了100元台幣，就得到頭獎幸運之神眷顧，實在是好福氣！

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彩券行表示，台彩公司通知說這位頭獎得主將包66萬元紅包給金財旺吃紅，業者開心分紅給店內員工相關人員之外，並提撥部分款項做公益，其中6萬元捐給台南市身障者自立更生創業協會，幫助協會輔導弱勢身障朋友就業或創業。

此外，彩券行也將製作150份包子與粽子（象徵包中），於1月17日上午在店內分享給到彩券行的朋友，讓大家一起來沾沾這份開出頭獎與即將過年的歡樂喜氣。

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