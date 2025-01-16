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美國準財長：美元的全球地位 對美國經濟相當重要

2025/01/16 13:53

美國財政部長提名人貝森特（Scott Bessent）。（美聯社）美國財政部長提名人貝森特（Scott Bessent）。（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據準備好的講稿，川普政府財政部長提名人貝森特（Scott Bessent）將向參議院委員會表示，維持美元作為世界準備資產的地位，對於美國經濟健康和國家未來而言相當重要。

《彭博》報導，貝森特週四（16日）將在參議院財政委員會發表談話，貝森特表示，美國必須保護容易受到戰略競爭對手攻擊的供應鏈，作為整個政府滿足國安要求措施的一部份，必須謹慎部署制裁，最重要的是，必須確保美元仍是全球準備貨幣。

這是川普去年11月提名貝森特以來，首次公開發言，預計將在執行新政府全面經濟政策議程方面發揮關鍵作用。貝森特將在當地時間上午10點30分在華府出席委員會的確認聽證會，由於共和黨掌握參議院的多數席次，提名應該會輕鬆通過。

貝森特一直是重新調整美國貨幣政策的支持者，儘管他沒有表態支持美元貶值策略。在川普首個任期內，時任總統經常指責美元升值對美國製造業有害，甚至考慮透過政府干預來影響美元匯率。

多年以來美元的地位根深蒂固，但由於大量的制裁，包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非在內的金磚國家（BRICS）正在對以美元為基礎的體系發起挑戰。儘管至今為止他們的努力仍未取得成果，但川普政府已將「維持美元地位」作為經濟政策的主軸。

根據準備好的證詞，貝森特表示，川普是現代首名意識到需要改變美國的貿易政策，並未美國勞工挺身而出的總統，促進經濟成長的生產性投資，必須優先於導致通貨膨脹的浪費性支出。

貝森特也強調延長川普2017年減稅政策的重要性，其中一些減稅政策將在明年到期。貝特森表示，如果國會不採取行動，美國人將面臨「史上最大規模的增稅」，即4兆美元（約新台幣132兆元）的巨額增稅。因此，必須持續實施2017年的《減稅和就業法案》，並實施新的促進成長政策，減少美國製造商、富務人員和年長者的稅負。

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