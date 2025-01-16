晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國通貨緊縮越陷越深！彭博：自毛澤東大躍進後首見

2025/01/16 14:14

中國正努力應對疲軟內需和通貨緊縮。圖為北京街頭的遊客。（法新社）中國正努力應對疲軟內需和通貨緊縮。圖為北京街頭的遊客。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國正努力應對疲軟內需和通貨緊縮，不過分析人士認為，中國無法走出「通縮循環」，並正面臨自1960年代以來最長的經濟整體價格下跌趨勢，大多數經濟學家更表示，中國即將公布的官方數據將顯示，中國2024年也會陷入通貨緊縮狀況，將是連續2年，

《彭博》報導指出，包括摩根大通（JPMorgan ） 和花旗集團（Citigroup） 在內的一些大型華爾街銀行預測，中國的通縮狀況將持續到2025年，這情況自1960年代毛澤東主導的大躍進運動結束以來，從未見過。

根據彭博調查的15位分析師的中位數預測，中國2025年GDP平减指數（GDP Deflator）將達到-0.2%，相比之下，在疫情前的10年中，這一指數平均數字為3.4%。而2024年10月至12月期間，中國GDP平減指數可能連續7季處於負值區間，追平1990年代亞洲金融危機期間的紀錄。不過彭博調查同時顯示，該指數將在2026年改善至0.9%，2027年回到1.4%。

匯豐（HSBC）駐香港的首席亞洲經濟學家紐曼（Frederic Neumann）表示：「中國急需刺激政策，尤其是在財政方面」、「我們看到其他經濟體需要大規模政策推動才能永久擺脫通縮，這也是我們認為中國將逐漸實現的目標，但過程會非常緩慢。」

報導提到，中國無法擺脫通縮困境，很大程度上是因為房地產危機造成的，這場危機導致家庭財富損失約18兆美元，促使人們選擇儲蓄而非消費。儘管如此，出口激增以及房屋銷售和零售支出的改善，可能會提供足夠動力，幫助中國達成去年約5%的經濟增長目標。

彭博調查的經濟學家估計，由於政府推出更多刺激措施，過去幾個月市場情緒開始轉變，中國2024年全年實際GDP增長率將達到4.9%。然而，中國國內生產與疲弱需求之間持續失衡，工業產出增長可能超過零售銷售的復甦。房地產投資已經連續2年縮減，並幾乎肯定在2024年底再次大幅下降。

報導認為，儘管中國官員計劃今年實施更擴張性的政策，包括提高財政赤字比率和進一步降息，但官員們尚未展現經濟學家認為對抗通縮所需的決心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財