中國通貨緊縮越陷越深！彭博：自毛澤東大躍進後首見

中國正努力應對疲軟內需和通貨緊縮。圖為北京街頭的遊客。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國正努力應對疲軟內需和通貨緊縮，不過分析人士認為，中國無法走出「通縮循環」，並正面臨自1960年代以來最長的經濟整體價格下跌趨勢，大多數經濟學家更表示，中國即將公布的官方數據將顯示，中國2024年也會陷入通貨緊縮狀況，將是連續2年，

《彭博》報導指出，包括摩根大通（JPMorgan ） 和花旗集團（Citigroup） 在內的一些大型華爾街銀行預測，中國的通縮狀況將持續到2025年，這情況自1960年代毛澤東主導的大躍進運動結束以來，從未見過。

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根據彭博調查的15位分析師的中位數預測，中國2025年GDP平减指數（GDP Deflator）將達到-0.2%，相比之下，在疫情前的10年中，這一指數平均數字為3.4%。而2024年10月至12月期間，中國GDP平減指數可能連續7季處於負值區間，追平1990年代亞洲金融危機期間的紀錄。不過彭博調查同時顯示，該指數將在2026年改善至0.9%，2027年回到1.4%。

匯豐（HSBC）駐香港的首席亞洲經濟學家紐曼（Frederic Neumann）表示：「中國急需刺激政策，尤其是在財政方面」、「我們看到其他經濟體需要大規模政策推動才能永久擺脫通縮，這也是我們認為中國將逐漸實現的目標，但過程會非常緩慢。」

報導提到，中國無法擺脫通縮困境，很大程度上是因為房地產危機造成的，這場危機導致家庭財富損失約18兆美元，促使人們選擇儲蓄而非消費。儘管如此，出口激增以及房屋銷售和零售支出的改善，可能會提供足夠動力，幫助中國達成去年約5%的經濟增長目標。

彭博調查的經濟學家估計，由於政府推出更多刺激措施，過去幾個月市場情緒開始轉變，中國2024年全年實際GDP增長率將達到4.9%。然而，中國國內生產與疲弱需求之間持續失衡，工業產出增長可能超過零售銷售的復甦。房地產投資已經連續2年縮減，並幾乎肯定在2024年底再次大幅下降。

報導認為，儘管中國官員計劃今年實施更擴張性的政策，包括提高財政赤字比率和進一步降息，但官員們尚未展現經濟學家認為對抗通縮所需的決心。

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