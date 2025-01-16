Vivo、華為夾殺蘋果 ! iPhone在中銷量慘淪第3

蘋果去年在中國的銷量下滑。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國智慧型手機競爭激烈，除了華為重返市場外，小米、OPPO、榮耀等中國手機品牌廠緊追，蘋果中國在2024年第4季iPhone銷貨量遽降25%。《路透》指出，蘋果失去2024年中國智慧型手機銷量桂冠，被Vivo、華為超越，落居第3名。

據報導，蘋果iPhone在2024年全年4個季度在中銷量均下滑，最後1個季度遽降最多、達25%；與此同時，華為的手機銷售量則成長24%、小米成長29%、Oppo和Vivo則分別成長18%和14%。

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《路透》報導，2024年中國智慧型手機年銷售量達2.85億支、年增4%。其中，Vivo在中國市佔率達17%，其次為華為16%、蘋果僅15%。這表明蘋果在中國銷售的最新iPhone系列，因缺乏人工智慧功能，導致競爭力被削弱。

Canalys分析師Toby Zhu表示，蘋果的高端市場地位正面臨多重挑戰，強勁對手華為持續發布旗艦產品，小米和Vivo也不斷追趕，並建立消費者忠誠度。

為了吸引消費者，2025年甫開新年，蘋果1月4日至7日於官方管道祭出新的折扣活動，為iPhone 16提供高達500元人民幣的折扣價。

業內人士指出，中國智慧型手機市場的競爭壓力日益加大，除了華為持續逼近，小米、OPPO、榮耀也緊追，蘋果為刺激iPhone銷量，持續祭出折扣希望刺激銷售，但並未拉大與中國競爭對手的距離，未來仍持續面臨來自中國手機品牌的競爭壓力。

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