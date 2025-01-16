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焦點股》裕山：上櫃掛牌蜜月期 股價續揚

2025/01/16 10:09

裕山環境上櫃掛牌第二天股價續揚，左為董事長劉原宏。（資料照）裕山環境上櫃掛牌第二天股價續揚，左為董事長劉原宏。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股裕山（7715）昨日掛牌上櫃，股價大漲逾兩成，今（16）日再度走高，截至9:39分為止，上漲4.1元、來到52.8元，漲幅高達8.42%，成交量逾650張。

昨日裕山以每股39.6元正式掛牌上櫃，以48.7元作收。裕山過去以從事土壤及地下水污染場址整治業務為主，近年受惠於中油高雄煉油廠整治案，營運規模大爆發，加上跨足生活廢棄物處理業務，更是台灣唯一成功將MBT（機械生物處理）製程應用至生活垃圾處理的案例，同時，日前更取得高雄MBT BOT案的第一順位資格，而基士德-KY（6641）是裕山環境大股東，持股約兩成。

裕山去年全年營收達17.15億元、年增率為17.34%。董事長劉原宏與總經理張育祺日前表示，裕山過去以廢水、土地汙染整治業務為主，市占率約3成，近年來積極跨足廢棄物處理，同時積極布局國內與東南亞、中國市場，目前在手訂單已可確保今年業績優於去年。

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