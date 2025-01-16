好市多「非會員」也能買！「1妙招」申請方式、限制條件曝光

美式賣場好市多（Costco）採取會員制消費。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）採取會員制消費，如果沒有會員卡該怎麼辦？據悉非會員可以用「購物儲值卡」入場消費，不過要注意的是，須另加收5%服務費。

好市多目前在台灣會員數超過400萬，根據去年資料，有超過2分之1為聯名卡會員，超過3分之1為黑鑽卡會員，當然也有一些潛在消費者考慮到消費方式、頻率，會員費後，覺得不划算而沒申請。根據官網指出，好市多有提供1種方式，讓非會員也可以進場體驗消費，就是購買「購物儲值卡」。

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根據好市多官網資訊，「購物儲值卡」限定會員臨櫃購買並辦理現金儲值，每張新台幣1000元（即初次儲值金），後續每次可最低儲值500元、最高3萬。

不過要注意的是，非會員持該購物儲值卡消費，會再加收5％服務費，但若當日消費並申請成為會員，5%服務費是可以退回的。

非會員取得購物儲值卡後，消費前須持身分證明文件，先至全台任1賣場櫃台辦理「臨時購物證」才能進場，且「每年僅得擇1賣場申請1次臨時購物證」，可攜帶2位非會員隨行。

目前購物儲值卡的使用範圍為好市多全台賣場及好市多附設的加油站。

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