黃金繼續漲！川普上任倒數金價走勢如何 專家有1見解

週三（15日）黃金價格延續漲勢。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（15日）黃金價格延續漲勢，因美國核心通膨數據弱於預期，美元走跌，市場也重新燃起對聯準會（Fed）降息可能尚未結束的預期，而下週川普即將重返白宮，投資者擔心他可能會採取一些關稅措施，進而引發通膨，影響黃金走勢，對此專家認為，川普關稅和貿易政策對全球經濟的不確定性，及其對經濟成長的潛在影響，可望維持黃金的避險需求。

現貨黃金上漲0.6%報每盎司2693.63美元；美國黃金期貨上漲1.3%報每盎司2717.80美元。

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《路透》報導，週三美國勞工統計局公布，去除波動較大的食品和能源成分後，核心消費者物價指數（CPI）年增3.2%，低於預期的3.3%漲幅。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示：「核心CPI略低於預期。這對黃金來說是個利多消息，因為由此推論，Fed不一定會排除降息，雖然1月降息的可能性很小，但到今年結束前仍預計會出現一些降息。」

市場目前預計Fed年底前將降息40個基點，而CPI通膨數據公佈前，市場預期Fed年底前降息約31個基點。

此外投資者擔心川普下週重返白宮後可能採取一些關稅措施，進而引發通膨，並縮限Fed更大程度的降息能力。

黃金被視為對沖通膨的工具，但因不孳息，在利率較高的環境下會被削減對投資者的吸引力。

但OANDA MarketPulse市場分析師Zain Vawda則認為，川普關稅和貿易政策對全球經濟的不確定性，及其對經濟成長的潛在影響，可望維持黃金的避險需求。

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