晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金繼續漲！川普上任倒數金價走勢如何 專家有1見解

2025/01/16 08:56

週三（15日）黃金價格延續漲勢。（路透資料照）週三（15日）黃金價格延續漲勢。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（15日）黃金價格延續漲勢，因美國核心通膨數據弱於預期，美元走跌，市場也重新燃起對聯準會（Fed）降息可能尚未結束的預期，而下週川普即將重返白宮，投資者擔心他可能會採取一些關稅措施，進而引發通膨，影響黃金走勢，對此專家認為，川普關稅和貿易政策對全球經濟的不確定性，及其對經濟成長的潛在影響，可望維持黃金的避險需求。

現貨黃金上漲0.6%報每盎司2693.63美元；美國黃金期貨上漲1.3%報每盎司2717.80美元。

《路透》報導，週三美國勞工統計局公布，去除波動較大的食品和能源成分後，核心消費者物價指數（CPI）年增3.2%，低於預期的3.3%漲幅。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示：「核心CPI略低於預期。這對黃金來說是個利多消息，因為由此推論，Fed不一定會排除降息，雖然1月降息的可能性很小，但到今年結束前仍預計會出現一些降息。」

市場目前預計Fed年底前將降息40個基點，而CPI通膨數據公佈前，市場預期Fed年底前降息約31個基點。

此外投資者擔心川普下週重返白宮後可能採取一些關稅措施，進而引發通膨，並縮限Fed更大程度的降息能力。

黃金被視為對沖通膨的工具，但因不孳息，在利率較高的環境下會被削減對投資者的吸引力。

但OANDA MarketPulse市場分析師Zain Vawda則認為，川普關稅和貿易政策對全球經濟的不確定性，及其對經濟成長的潛在影響，可望維持黃金的避險需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財