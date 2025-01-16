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路透 : 中國人行等3大金融監管單位 薪資「集體腰斬」

2025/01/16 10:53

中國經濟不景氣，地方公務員被減薪後，中央單位的薪水也被集體腰斬。（歐新社）中國經濟不景氣，地方公務員被減薪後，中央單位的薪水也被集體腰斬。（歐新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國地方政府財政吃緊，自2021年起開始在江蘇、廣東、浙江等多地省市啟動公務員降薪、其幅度為15%到25%，中國網友稱「鐵飯碗生鏽了」。但這股砍薪浪潮向上延燒，中國3大金融監管單位薪水被集體「腰斬」，部分董事級或以上的高級官員最高減薪60%。

《路透》引述消息人士透露，中國人行（PBOC）、國家金融監督管理總局（NFRA）、中國證監會（CSRC）的職員將於本月開始集體降薪，此次降薪幅度約為總收入的50%，而部分董事級及以上的高階官員面臨60%減薪，部門的負責人削減近50%，部門負責人以下的官員將削減40%。

據報導，證監會部門負責人年收入約30-40萬元人民幣（約新台幣近135-180萬元），幾乎是其他國家機構公務員年收入的2倍。

《路透》指出，在過去幾年，中國一些地方政府因財務狀況惡化，難以向公務員支付工資，其他公務員每月僅靠4000元人民幣（約新台幣近1.8萬元）養家糊口、償還貸款。

消息人士表示， 這項措施是2023年北京公佈監管改革的一部分，最初遭到這3家監管機構及其員工的抵制，但降薪措施還是照舊、在本月開始實施。

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