華郵：川普考慮暫停執行TikTok禁令60至90天

知情人士表示，美國總統當選人川普（Donald Trump）考慮暫停執行TikTok禁令60至90天。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士向外媒透露，美國總統當選人川普（Donald Trump）正考慮在上任後發佈行政命令，暫停執行TikTok禁令60至90天。

《華盛頓郵報》報導，美國現任總統拜登（Joe Biden）先前已簽署法律，要求短影音平台TikTok在1月19日前出售當地業務，否則將禁止該社群平台在美上架。川普過去這段時間一直在評估各種方法，試圖挽救這款大受歡迎的短影音平台，包括透過非常規的交易和法律手段。

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根據2名知情人士透露，川普其中1個選項為行政命令，這項命令可能會解除拜登政府目前訂於週日（19日）在全美啟動對TikTok的禁令。其中1名知情人士表示，川普希望被視為「達成交易」，並在最後期限後不久簽署1項行政命令，這將使整個過程「如電影一般華麗」。

但川普就職後迅速制定行政命令的策略，也引發一些法律觀察人士的質疑，他們認為總統的言論不能完全推翻國會兩黨壓倒性的支持通過的法案。

美國司法部前國安顧問、明尼蘇達大學教授羅森施泰因（Alan Rozenshtein）表示，行政命令不是「神奇的文件」，只是用更好的工具撰寫的新聞稿。TikTok仍將被禁止，蘋果（Apple）和Google如果維持相關業務仍是違法的行為，但發佈行政命令將使總統部執行法律的意圖更加正式。

儘管川普在首個總統任期內也曾試圖禁止TikTok，但近年來，川普一直在稱讚這款應用程式，認為TikTok可以削弱那些他更不喜歡的科技公司，例如Meta，同時TikTok也幫助川普以病毒般的速度吸引年輕選民。

TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）上（12）月飛往川普位於佛羅里達州的海湖莊園，這是該公司為了拯救旗下應用程式在美國所做出的最後努力。

報導指出，川普可能會呼籲國會廢除這項禁令，但這恐怕很難達成，因為這項法案是國會兩黨去年為數不多的共識；川普也可能要求自己任命的司法部長不要執行這項法案，準司法部長邦迪（Pam Bondi）在週三的聽證會上已拒絕承諾執行該法。

川普團隊也提出一些選項，包括剝離該公司的部份股份，以滿足法律要求，讓美企分一杯羹，同時也讓川普因達成交易而獲得功勞。部份人士則認為，川普應該協助讓美國人接管該公司，並作為美企運作。川普在首個任期內，強制將該公司的大量股份出售給甲骨文（Oracle）、沃爾瑪（Walmart）等美國巨頭，參與討論的人士暗示，川普可能會再次採取類似的選擇。

但1名知情人士則稱，考慮到政治風險以及分析師預估可能高達500億美元的價格，這樣的出售極不可能達成。有些人也質疑，TikTok是否仍像4年前一樣具有吸引力，因為像Instagram和YouTube等平台，已紛紛推出短影音功能，而且少數有能力承擔成本的買家和投資人，也可能因為審查或法律風險受到影響。

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