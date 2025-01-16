曾狙擊美超微、阿達尼 空頭機構興登堡解散

興登堡研究創辦人安德森。（擷取自網路）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年狙擊美超微的做空機構興登堡研究公司（Hindenburg Research）傳出將關閉，其創始人安德森（Nate Anderson）表示，我們剛剛完成並與監管機構分享了最新的龐氏騙局案例，階段性任務已完成，解散公司就在今天到來了。

安德森稱，根據興登堡研究調查，有將近100人將受到監管機構的民事或刑事起訴，其中不乏億萬富豪和寡頭。 他認為，興登堡研究撼動了一些我們認為需要撼動的帝國。

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興登堡研究是一家研究投資機構，成立於2017年，成立主旨是利用追蹤、調查其他企業的方式運營一間公司，近年來在資本市場上吹皺一池春水，透過做空手法獲得報酬，在市場上聲名大噪，有「華爾街之狼」之稱。

2020年9月，興登堡研究在被譽為「卡車界特斯拉」的美國汽車商尼古拉（Nikola）聲勢如日中天時，提出該公司做假帳的明確證據，讓尼古拉股價狂瀉，創辦人也因此鋃鐺入獄，興登堡一戰成名。

之後，興登堡研究做空印度首富阿達尼集團（Adani Group），1份調查報告讓該集團旗下上市公司總市值縮水了近半，導致阿達尼失去亞洲首富寶座。根據外媒報道，自報告發布以來，阿達尼集團總市值已暴跌約1200億美元（約新台幣近4兆元），集團的債券價格跌至垃圾債水準。

隨後，興登堡研究再瞄準了著名億萬富翁投資者卡爾伊坎（Carl Icahn）的企業，導致伊坎財富銳減41％。

據報導，安德森畢業於康乃狄克大學商業學系，「熱衷」調查市場上的不法行徑，他的偶像正是揭發美國金融史上最大詐騙案、伯納馬多夫（Bernard Madoff）「龐氏騙局」的會計師馬科波洛斯（Harry Markopolos）。

他在大學畢業後，先後加入FactSet Research Systems、Blue Heron Capital、Tangent Capital等金融投資機構，負責研究對沖基金，並為客戶尋找投資機會。但他最大的興趣就是在「工作之餘」調查市場上各種可能的「騙局」，並在金融平台Seeking Alpha發布賣空消息。

不過，安德森這樣的行為引起老闆的不滿，於是決定自立門戶，開起公司Clarity Spring自己當老闆。他全心投入調查的行列，靠著放空與向證監單位舉報公司欺詐行為獲得的賞金維生，而這一階段他最大的成就，就是與馬科波洛斯一起調查紐約對沖基金Platinum Partners，最終該公司有7名高管因涉嫌詐騙遭到起訴。

興登堡最近一起做空成功的案例，就是「美超微」。在2024年9月，興登堡研究以「存在會計操縱問題」為由放空美超微，之後美超微因審計的會計師辭職、宣布延後公布年報，其股價也陸續崩跌至谷底，曾一度面臨下市保衛戰。

與此同時，美超微過往的黑歷史也被陸續暴出，包括未披露的關聯交易、未落實政府制裁與出口管制、治理與合法性問題、產品和服務品質低劣等。現今，美超微獲准已延遲的財報將在2025年2月前補交，但已被剃除那斯達克100成分股。

當時部分分析師認為，興登堡研究的一些說法「難以核實」。摩根大通分析師表示，興登堡的報告基本上沒有提及該公司涉嫌不當行為的細節，除了重新審視SEC在2020年的指控外，存在會計不當行為的證據有限。

Rosenblat分析師表示，儘管美超微延後遞交2024財年10-K表格不是一件好事，但若考量興登堡研究的報告可能不準確，那麼美超微的暴跌，似乎有些過頭了。

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