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歐洲最大經濟體成病夫！德國經濟連2年萎縮 深陷多重危機

2025/01/16 09:40

德國國內生產毛額（GDP）在2024年萎縮0.2%，繼2023年萎縮0.3%後，出現連續2年萎縮的狀況。（路透）德國國內生產毛額（GDP）在2024年萎縮0.2%，繼2023年萎縮0.3%後，出現連續2年萎縮的狀況。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據德國聯邦統計局（Destatis）週三（15日）公布的最新數據，德國國內生產毛額（GDP）在2024年萎縮0.2%，繼2023年萎縮0.3%後，出現連續2年萎縮的狀況。此舉突顯德國努力讓經濟成長重回正軌時面臨的挑戰，德國統計局長布蘭德（Ruth Brand）表示，「週期性和結構性壓力」阻礙了德國經濟更強勁的發展。

《CNBC》報導，布蘭德在一份聲明中指出：「這些壓力包括德國出口業在關鍵銷售市場上的競爭加劇、高昂的能源成本、依然居高不下的利率水準還有不明朗的經濟前景。」

德國聯邦統計局指出，2024年德國的製造業和建築業均遭受重創，服務業則在此期間出現增長。

德國一直面臨長期存在的住宅建設危機，原因在於更高的利率和建築成本。包括汽車業在內的德國幾個關鍵行業，也持續承受壓力。德國汽車製造商在向電動車轉型的過程中面臨挑戰，還得應對來自中國競爭對手的壓力。

德國2024年第4季GDP的初步數據顯示，經價格、季節和日曆調整後，在截至去年12月的3個月內，德國GDP季減0.1%。德意志銀行首席德國經濟學家溫克勒（Robin Winkler）週三表示，儘管全年GDP萎縮不應讓人感到意外，但第4季的初步數據，卻令人擔憂且出乎意料。

溫克勒說：「如果這一數據得到證實，意味著德國經濟在冬季初又一次失去動能。目前柏林和華盛頓當前的政治不確定性可能是重要因素。」

展望未來，德國經濟研究機構Ifo週三警告，如果不實施經濟政策改革，德國經濟可能在2025年難以「擺脫停滯」。

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