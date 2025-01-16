通膨放緩美股飆！道瓊暴漲703點 台積電ADR收紅2.66％

週三美股上漲。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國最新消費者物價指數報告出爐，去年12月核心通膨意外放緩，加上美國主要銀行以井噴的業績拉開了財報季的序幕，週三美國股市飆升。道瓊工業指數上漲703.27點，漲幅1.65%，標普500及那斯達克指數分別上漲1.83%、2.45%，費城半導體指數上漲2.13%，台積電ADR收紅2.66%，收在206.80美元。

綜合外媒報導，美國勞工統計局週三報告顯示，去年12月消費者物價指數不包括食品和能源的核心通膨上漲3.2%，比前月有所下降，低於經濟學家估計的3.3%。去年12個月整體通膨率成長2.9%，與預測一致，隨著通膨指標、生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI）低於預期，讓市場鬆了一口氣。

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美國10年期公債殖利率在CPI公布後大幅下跌約13個基點，至4.65%左右。特斯拉大漲8.04%，輝達上漲3.40%，拉抬大型成長股。大型銀行的第四季財報取得良好開局，普遍超出華爾街的預期，摩根大通股價上漲2%，富國銀行股價上漲6.69%。

道瓊工業指數上漲703.27點或1.65%，收43221.55點。

那斯達克指數上漲466.84點或2.45%，收19511.23點。

S&P 500指數上漲107點或1.83%，收5949.91點。

費城半導體指數上漲107.71點或2.13%，收5153.67點。

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