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維田全年營收雙位數成長 追趕2022年11.4億元高點

2025/01/15 20:54

維田董事長李傳德（右）和總經理劉則瑩出席集團旺年會。（記者方韋傑攝）維田董事長李傳德（右）和總經理劉則瑩出席集團旺年會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田（6570）今天舉辦年度旺年會，總經理劉則瑩表示，公司今年以營收年增雙位數百分比作為目標，第一步會先趕上2022年締造的11.4億元水準，獲利增幅也將同步提升，預估歐洲製造業景氣在上半年可望逐漸回溫，美國市場的狀況也有機會在川普就任之後走向明朗。

劉則瑩指出，當集團達到損益兩平之後，營收的成長將對獲利表現形成強而有力的支撐，目前旗下業績有8成來自於智慧製造領域，而耕耘多年的智慧交通則佔達1成，智慧醫療與其他專案則分佈在剩下的1成比例當中。由於各個事業的緊張關係到不同客戶的營運規劃，因此在成長動能上也略顯差異。

劉則瑩提到，以智慧製造業務來看，前景主要取決於歐美市場的復甦程度，不過，去年透過國際性展覽，成功取得亞洲客戶訂單，而在智慧交通方面，充電樁產品會在今年上半對客戶送樣，下半年出貨，明年的貢獻程度較大；關於智慧醫療，因產品需要時間認證，未來可望逐步發酵。

維田去年12月營收6700萬元，月增12.8%、年增14.7%，第4季營收2.1億元，季減0.4%、年減0.4%，2024全年營收8.8億元、年減5.83%，管理層認為今年則相對審慎樂觀，看好邊緣AI工業電腦相關領域發展，期望藉由專案貢獻、市況改善，進而帶動營收重返成長軌道。

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