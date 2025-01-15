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群光許崑泰：2025營收年增高個位數 獲利成長幅度更佳

2025/01/15 20:13

群光董事長許崑泰致詞時說，集團今年要持續研發創新，努力抓住AI的商機。（群光提供）群光董事長許崑泰致詞時說，集團今年要持續研發創新，努力抓住AI的商機。（群光提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠群光電子（2385）今晚在新北市工商展覽中心舉行年度尾牙活動，席開230桌，吸引國內外員工超過2500人參加，抽獎總金額逾1900萬元，董事長許崑泰致詞時說，集團今年要持續研發創新，努力抓住AI的商機，達成2025年營收成長高個位數，以及獲利成長優於營收成長的目標。

群光今年尾牙主題是「繼續創新突破，攜手邁向AI未來」，許崑泰在晚會中感謝同仁過去一年克服國內外環境的各種挑戰，努力將集團營收推升突破千億，透過聚焦高附加價值產品、持續優化產品組合、以及嚴控成本的效益發會下，繳出優異的獲利表現。

群光今天尾牙主持人為唐從聖、夏語心，邀請鐵肺歌后彭佳慧、知名歌手林俊逸、康康、吳卓源以及后里小鄧麗君翁鈺鈞等連番上台表演，也有雲豹啦啦隊帶動氣氛。此外，此次抽獎總金額提高將近150萬元，回饋全體員工，還現場表彰超過百名滿10、20、25、30、以及35年的資深員工。

展望2025年，群光認為國內外環境仍然存在許多不確定性，尤其在川普勝選後，潛在的新關稅政策已對供應鏈造成衝擊。集團深耕泰國多年，去年又新增了兩座新廠，可順利因應客戶分散生產基地的需求，近期AI影像產品甚至爭取到轉單，對於產品組合優化以及獲利提升大有裨益，期許2025年將持續以穩健的腳步應對快速變化的外在環境。

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