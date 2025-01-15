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國產建材實業今年深化低碳策略 墊高營運優勢

2025/01/15 19:15

國產董事長徐蘭英（右）表示，今年將是國產建材集團進一步深化創新與低碳策略的一年。（國產建材實業提供）國產董事長徐蘭英（右）表示，今年將是國產建材集團進一步深化創新與低碳策略的一年。（國產建材實業提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國產建材實業去年營運繳出佳績，國產董事長徐蘭英表示，今年將是國產建材集團進一步深化創新與低碳策略的一年，公司將持續投入AI智慧廠區，並與國內外科技大廠合作，推動碳封存與碳礦化混凝土計畫，墊高營運優勢。

徐蘭英強調，隨著大都更時代的房建需求、AI科技廠房擴建，以及即將到來的碳稅徵收與綠色通膨，國產建材集團2025年將持續相關先進研發進程，從AI智慧工廠、低碳永續產品研發與落實TAF實驗認證等三大方向，全面落實低碳藍圖，這些領先同業的低碳與先進研發投入，也將成為未來維持市場優勢、年年營運繳出好成績的關鍵。

徐蘭英表示，公司近年有16款混凝土產品取得國際標準ISO14067碳足跡認證，其中8款常規產品取得環境部碳標籤、7款更率先獲得內政部的低碳循環建材認定證書，國產不僅是目前全台同業中取得數量最多的廠商，同時還制定了「碳競爭優勢策略」，使國產的碳競爭力與全球接軌。

徐蘭英也透露，國產近期更進一步與知名科技大廠合作推動碳封存計畫，以該大廠新成立的零廢示範場域，透過薄膜碳捕捉技術，將垃圾焚化爐捕捉的高濃度CO2，以壓槽車運送到國產建材預拌廠，注入到混凝土中，製成碳礦化混凝土。同時，國產建材也將預拌廠的回收水，與這家科技大廠捕捉的CO2結合，變成奈米級碳酸鈣溶液，作為混凝土的拌和水，達到碳封存的效果、日後按計畫程序申請碳權與碳交易。

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