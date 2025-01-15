樂天卡新戶規定 「樂天Panda J卡」半年沒持卡可領新卡禮

隸屬於日本樂天集團的「樂天信用卡」，推出「樂天Panda J卡」。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕隸屬於日本樂天集團的「樂天信用卡」，在台發卡已逾10年，有效卡數近50萬卡，近年各大發卡行紛紛主打日本消費，為凸顯「日本正宗」血統，樂天信用卡傾集團優惠，推出「樂天Panda J卡」，更取消過往遭持卡人抱怨，「辦過就不算新戶」的「一輩子」限制，只要「申辦日前180日內未持有樂天信用卡正卡」，就可領「新卡禮」，目標首年衝出15萬卡。

2025年開始，多張以往被視為「神卡」的信用卡，持續縮減回饋，綁定行動支付的回饋率也調降，台灣樂天信用卡卻逆勢推出全新「樂天Panda J卡」，打出「綁定2大行動支付」最高3%回饋，即日起至6月30日前，加碼針對國人最愛的3大國內航空、12家指定旅行社和日常生活必備7家指定加油站，提供最高3%回饋。

請繼續往下閱讀...

考量日本、韓國及泰國已成台灣人出國旅遊的前5大國家，「樂天Panda J卡」也鎖定海外交易加碼回饋，即日起至6月30日前，每筆海外線上及線下交易，都可有基本1.5%回饋無上限；若是日、韓、泰則再加碼最高3.5%的回饋，每期帳單回饋上限500元。

此外，透過樂天旅遊、Agoda、Booking.com等線上訂房平台，或是Amazon、Ｍercari、DOKODEMO等知名網購平台，只要以「日幣」結帳，也都有最高5%加碼回饋。

樂天信用卡原有玫瑰金卡、樂虎卡、桃猿卡3項產品，「Panda J卡」則是第４張，樂天信用卡行銷開發部部長陳逸珊指出，「樂天Panda J卡」傾樂天集團之力，給予最多優惠，可視為升級版的玫瑰金卡，也希望提供血統最純正的「Ｊ卡」。

此外，樂天信用卡更取消了以往只要辦過卡就不算新戶的「一輩子」限制，與其他發卡行相同，申辦日前180天內，未持有樂天信用卡正卡就可算新戶，核卡後45天內消費滿額，可獲得500元刷卡金，希望首年能達到15萬卡的發卡量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法